İkinci el konut alacaklara yeni kampanya... Kredi faizleri ne olacak?

TRT ekranlarında orta gelirli vatandaşları konut edindirme projesi hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orta gelirli vatandaşların kamu bankaları aracılığı ile 0.69 kredi faiz oranlarından yararlanacaklarını açıkladı. İkinci el konut edindirme projelerinin olduğunu da söyleyen Erdoğan detayların yakında paylaşılacağını kaydetti.

"İkinci el konutlar için de destek programlarına dahil olacak bir projelerin hazırlandığı" kaydedilirken planlamaların devam ettiği kaydedildi. Projenin amacının ilk evini alacak kişilere ve yeni konut arzına odaklanmak, aynı zamanda üretimi ve istihdamı artırmak olduğu aktarıldı.

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Türkiye’nin önceliğinin konut edinimi konusunda olduğunu ve bu amaç doğrultusunda ikinci el konutların desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Özelmacıklı, yeni bir proje olarak kabul edilen ikinci el konut destek programının, ilk defa konut alacak kişilere belirli bir süre oturma şartı getirileceğini ve bu sayede Türkiye’deki konut edinimi kolaylaşabileceğini vurguladı. Aynı zamanda, yeni konut sahibi olabilmek için gerekli maliyetlerin sıfır projelerde zor olabileceği ve orta gelirlilerin her zaman ikinci el konut alternatiflerine ihtiyaç duyduğunu söyledi. Konut üretiminin ise mevcut araziler dışındaki yerlerde yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Sonuç Olarak; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasından sonra, piyasalar merakla gelişmeleri takip ediyor. İkinci el konut destek programının nasıl uygulanacağı ve kredi faizlerinin ne olacağı konularında henüz resmi açıklama bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu hakkında detaylı bilginin en kısa sürede verileceği bilgisini paylaştı.