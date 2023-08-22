İkinci el telefon almak isteyen vatandaş üst üste 3 kez dolandırıldı

İstanbul’da güvenilir bir online satış platformuna 2'nci el telefon ilanı koyan dolandırıcılar, ürünü almak için kendilerine ulaşan vatandaşa kendi kopyaladıkları sitenin linkini gönderdi. Telefonu almak isteyen vatandaş 3 kez ödeme yaptı.

KAYNAK: İHA
İkinci el telefon almak isteyen vatandaş üst üste 3 kez dolandırıldı

İstanbul Küçükçekmece'de yaşayan Ekrem Özpınar, online satış yapılan bir sitede uygun fiyatlı 2'nci el cep telefonu gördü.

İlandaki telefonun sahibini arayarak satın almak istediğini söyleyen Özpınar’a iddiaya göre ilanın kaldırılması ve telefonun başkasına satılmaması için ödeme yapması gerektiği söylendi. Özpınar’a ödeme aşamasında dolandırıcı tarafından güvenilir siteden birebir kopyalanmış başka bir sitenin linki yollandı.

SİTENİN TEMSİLCİSİYMİŞ GİBİ ARADILAR

Linke tıkayarak adımları takip eden Özpınar, almak istediği telefonun ücreti olan 7 bin 600 TL’yi siteye yatırdığını düşünürken aslında dolandırıcıların hesabına yatırdı. Ürünün kargolanacağını düşünen Ekrem Özpınar’ı kısa süre sonra yabancı ülke tarifeli bir numaradan sitenin temsilcisiymiş gibi arayan dolandırıcılar, para yolladığı banka hesabının açıklama kısmına yanlış açıklama yazdığını, ödemenin askıya alındığını belirterek tekrar ödeme yapmasını istedi.

3 KEZ DOLANDIRILDI

İkinci kez ödeme yapan Özpınar’ı yine aynı yöntemle arayan dolandırıcılar bu sefer de profil bilgilerinin yanlış olduğunu ve tekrar ödeme yaparsa iki ödemenin iade edileceğini söyledi. Özpınar 3. kez telefonu almak için ödeme yaptı. Toplamda 22 bin 600 TL ödeme yapan vatandaş dolandırıldığını anladığında ise tüm numaralardan engellendi. Dolandırıcıların ağına düşen Özpınar şikayetçi olurken, vatandaşları da yeni dolandırıcılık yöntemine karşı uyardı.

aw013279-02.jpg

Yaşadığı süreci anlatan Ekrem Özpınar “Ben bir telefon almak istedim, güvenilir alışveriş sitesine girdim sürekli alışveriş yaptığım bir siteydi. Orada bir kişinin ilan paylaştığını gördüm ve iletişime geçtim o kişiyle. Bana param güvende diye bir şey var oraya parayı yatır dedi bende siteye güvenerek yola çıktım bana bir link attı ona tıkladım ve sanki benim girdiğim sitenin aynısı gibiydi. Satın al linkine tıkladım çıkan banka hesaplarına ödemelerimi yolladım. Ben paraları yükledikten sonra ikinci ve üçüncü kez benden para yatırmam istendi. Bende ilk gönderdiğim parayı kurtarmak için ödemelerimi yaptım. Ben telefonu kapatıp sitenin müşteri hizmetlerini arayınca böyle bir site ve hizmetlerinin olmadığını söyledi ve ben dolandırıldığımı anladım. Şikayetçi oldum ve ifade verdim” ifadelerini kullandı.

Öne Çıkanlar
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
Son Haberler
Uraz Kaygılaroğlu sokak şarkıcısıyla düet yaptı. Sosyal medya yıkıldı Magazin
Uraz Kaygılaroğlu sokak şarkıcısıyla düet yaptı. Sosyal medya yıkıldı
Taksim’de Arap kıyafetli iki kişi bir çanta para saçtı Güncel
Taksim’de Arap kıyafetli iki kişi bir çanta para saçtı
Didem Soydan'ın verdiği yanıtla takipçisini fabrika ayarlarına geri döndürdü Magazin
Didem Soydan'ın verdiği yanıtla takipçisini fabrika ayarlarına geri döndürdü
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a büyük gönderme Siyaset
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a büyük gönderme
Hafızayı güçlendirecek mucizevi bitki ortaya çıktı. Unutkanlığı unutun Şifalı Bitkiler
Hafızayı güçlendirecek mucizevi bitki ortaya çıktı. Unutkanlığı unutun
Rusya, Ukrayna keşif botunu imha etti Dünya
Rusya, Ukrayna keşif botunu imha etti
Millet uzaya gidiyor biz daha Muratgil'in damından atlayamadık. Gencin bu sözleri viral oldu Güncel
Millet uzaya gidiyor biz daha Muratgil'in damından atlayamadık. Gencin bu sözleri viral oldu