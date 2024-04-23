İkinci elde en çok tercih edilen 5 otomobil markası belli oldu

Yüksek enflasyon, kur krizi gibi nedenlerden dolayı otomobil fiyatları da uçtu.
Vatandaşlara sıfır araç hayal olurken ikinci el araba almak da zor oldu.
İkinci el araba fiyatları sıfır araç fiyatlarını buldu.
Ancak bazı modeller ikinci el piyasasında çokça tercih ediliyor.
İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel açıklamalarda bulundu.
Ertemel "Satışa sunulan araçlarda 10 yaş ve üzeri otomobillerde düşüş görülürken, genç model araçlarda artış oldu.
Bu durum kullanıcı tercihleri ve toplam satışa sunulan araç portföyünün karşılıklı etkileşimi olarak yorumlanabilir." ifadelerini kullandı.
Ertemel Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil markalarını da açıkladı.
İŞTE O 5 OTOMOBİL:
1- Fiat
Renault
VW
Ford
Hyundai
SUV otomobillerinde ise şu modeller ön planda:
Nissan Qashqai
Dacia Duster
Egea Cross
Peugeot 3008
2- Renault
3- VW
4- Ford
5- Hyundai