İkinci elde en çok tercih edilen 5 otomobil markası belli oldu

İkinci elde en çok tercih edilen 5 otomobil markası belli oldu
Kaynak: Milliyet
İkinci el piyasasında en çok talep gören otomobil markaları açıklandı. İşte o 5 marka...
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İkinci elde en çok tercih edilen 5 otomobil markası belli oldu 1

Yüksek enflasyon, kur krizi gibi nedenlerden dolayı otomobil fiyatları da uçtu.

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İkinci elde en çok tercih edilen 5 otomobil markası belli oldu 2

Vatandaşlara sıfır araç hayal olurken ikinci el araba almak da zor oldu.

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İkinci elde en çok tercih edilen 5 otomobil markası belli oldu 3

İkinci el araba fiyatları sıfır araç fiyatlarını buldu.

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İkinci elde en çok tercih edilen 5 otomobil markası belli oldu 4

Ancak bazı modeller ikinci el piyasasında çokça tercih ediliyor.

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İkinci elde en çok tercih edilen 5 otomobil markası belli oldu 5

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel açıklamalarda bulundu.

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İkinci elde en çok tercih edilen 5 otomobil markası belli oldu 6

Ertemel "Satışa sunulan araçlarda 10 yaş ve üzeri otomobillerde düşüş görülürken, genç model araçlarda artış oldu.

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İkinci elde en çok tercih edilen 5 otomobil markası belli oldu 7

Bu durum kullanıcı tercihleri ve toplam satışa sunulan araç portföyünün karşılıklı etkileşimi olarak yorumlanabilir." ifadelerini kullandı.

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İkinci elde en çok tercih edilen 5 otomobil markası belli oldu 8

Ertemel Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil markalarını da açıkladı.

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İkinci elde en çok tercih edilen 5 otomobil markası belli oldu 9

İŞTE O 5 OTOMOBİL:

1- Fiat

Renault

VW

Ford

Hyundai

SUV otomobillerinde ise şu modeller ön planda:

Nissan Qashqai

Dacia Duster

Egea Cross

Peugeot 3008

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İkinci elde en çok tercih edilen 5 otomobil markası belli oldu 10

2- Renault

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İkinci elde en çok tercih edilen 5 otomobil markası belli oldu 11

3- VW

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İkinci elde en çok tercih edilen 5 otomobil markası belli oldu 12

4- Ford

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İkinci elde en çok tercih edilen 5 otomobil markası belli oldu 13

5- Hyundai

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