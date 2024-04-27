Türkiye'de satılan en pahalı 10 araç belli oldu

Türkiye'de satılan en pahalı 10 araç belli oldu
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'de otomobil piyasası giderek zorlu bir sürece giriyor. Son raporlara göre, ülkede satılan en pahalı 10 otomobil, rekor fiyatlarla listeye girdi.
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Türkiye'de satılan en pahalı 10 araç belli oldu 1

Piyasadaki bu yükselişin arkasında döviz kurlarındaki artış ve otomobil parçalarının büyük ölçüde ithal edilmesinden kaynaklanan maliyet artışı yatıyor. Dolayısıyla, birçok otomobil markası fiyatlarını yukarı yönlü revize etmek zorunda kalıyor.

İşte listeye giren en pahalı 10 araba:

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Türkiye'de satılan en pahalı 10 araç belli oldu 2

LAMBORGHİNİ HURACAN - 55 MİLYON TL

Lamborghini Huracan 55 milyon TL'lik fiyatıyla, hız ve şıklığı bir arada arayanların tercihi olmaya devam ediyor.

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Türkiye'de satılan en pahalı 10 araç belli oldu 3

ROLLS-ROYCE GHOST - 59,4 MİLYON TL

Rolls-Royce Ghost, 59,4 milyon TL fiyatıyla lüks ve zarafetin simgesi olan bir otomobil için oldukça dikkat çekici.

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Türkiye'de satılan en pahalı 10 araç belli oldu 4

MERCEDES-BENZ MAYBACH S580 - 70 MİLYON TL

Mercedes-Benz Maybach, 70 milyon TL'lik etiketiyle listeye adını yazdırıyor.

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Türkiye'de satılan en pahalı 10 araç belli oldu 5

LAMBORGHİNİ AVENTADOR - 72 MİLYON TL

72 milyon TL'lik fiyatıyla Lamborghini Aventador, yüksek hız ve göz alıcı tasarımıyla ön plana çıkıyor.

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Türkiye'de satılan en pahalı 10 araç belli oldu 6

FERRARI SF90 STRADALE - 75 MİLYON TL

Ferrari SF90 Stradale, 75 milyon TL'lik fiyatıyla altıncı sırada bulunuyor. Bu rakam, Ferrari'nin üstün performansına ve tasarımına değer biçiyor.

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Türkiye'de satılan en pahalı 10 araç belli oldu 7

ROLLS-ROYCE CULLINAN - 78 MİLYON TL

Rolls-Royce Cullinan 78 milyon TL'lik fiyatıyla, lüks ve spor otomobil sevenlerin gözdesi olmaya devam ediyor.

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Türkiye'de satılan en pahalı 10 araç belli oldu 8

FERRARI 812 GTS - 78 MİLYON 400 TL

Ferrari 812 GTS, 78 milyon 400 TL fiyatıyla segmentindeki prestijini koruyor.

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Türkiye'de satılan en pahalı 10 araç belli oldu 9

ROLLS-ROYCE PHANTOM - 88 MİLYON TL

Rolls-Royce Phantom, 88 milyon TL'lik fiyatıyla ilk sıralarda yer alıyor. Bu lüks araç, göz kamaştırıcı tasarımıyla dikkat çekiyor.

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Türkiye'de satılan en pahalı 10 araç belli oldu 10

FERRARI PUROSANGUE - 97.5 MİLYON TL

Ferrari Purosangue, 97.5 milyon TL fiyatıyla listenin ikinci sırasında yer alıyor. Bu rakam da otomobil severlerin başını döndürmeye yetiyor.

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Türkiye'de satılan en pahalı 10 araç belli oldu 11

BUGATTI CHIRON - 132 MİLYON TL

Bugatti Chiron, 132 milyon TL'lik etiketiyle zirvede yer alıyor.

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