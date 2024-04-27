Türkiye'de satılan en pahalı 10 araç belli oldu

Piyasadaki bu yükselişin arkasında döviz kurlarındaki artış ve otomobil parçalarının büyük ölçüde ithal edilmesinden kaynaklanan maliyet artışı yatıyor. Dolayısıyla, birçok otomobil markası fiyatlarını yukarı yönlü revize etmek zorunda kalıyor.
İşte listeye giren en pahalı 10 araba:
LAMBORGHİNİ HURACAN - 55 MİLYON TL
Lamborghini Huracan 55 milyon TL'lik fiyatıyla, hız ve şıklığı bir arada arayanların tercihi olmaya devam ediyor.
ROLLS-ROYCE GHOST - 59,4 MİLYON TL
Rolls-Royce Ghost, 59,4 milyon TL fiyatıyla lüks ve zarafetin simgesi olan bir otomobil için oldukça dikkat çekici.
MERCEDES-BENZ MAYBACH S580 - 70 MİLYON TL
Mercedes-Benz Maybach, 70 milyon TL'lik etiketiyle listeye adını yazdırıyor.
LAMBORGHİNİ AVENTADOR - 72 MİLYON TL
72 milyon TL'lik fiyatıyla Lamborghini Aventador, yüksek hız ve göz alıcı tasarımıyla ön plana çıkıyor.
FERRARI SF90 STRADALE - 75 MİLYON TL
Ferrari SF90 Stradale, 75 milyon TL'lik fiyatıyla altıncı sırada bulunuyor. Bu rakam, Ferrari'nin üstün performansına ve tasarımına değer biçiyor.
ROLLS-ROYCE CULLINAN - 78 MİLYON TL
Rolls-Royce Cullinan 78 milyon TL'lik fiyatıyla, lüks ve spor otomobil sevenlerin gözdesi olmaya devam ediyor.
FERRARI 812 GTS - 78 MİLYON 400 TL
Ferrari 812 GTS, 78 milyon 400 TL fiyatıyla segmentindeki prestijini koruyor.
ROLLS-ROYCE PHANTOM - 88 MİLYON TL
Rolls-Royce Phantom, 88 milyon TL'lik fiyatıyla ilk sıralarda yer alıyor. Bu lüks araç, göz kamaştırıcı tasarımıyla dikkat çekiyor.
FERRARI PUROSANGUE - 97.5 MİLYON TL
Ferrari Purosangue, 97.5 milyon TL fiyatıyla listenin ikinci sırasında yer alıyor. Bu rakam da otomobil severlerin başını döndürmeye yetiyor.
BUGATTI CHIRON - 132 MİLYON TL
Bugatti Chiron, 132 milyon TL'lik etiketiyle zirvede yer alıyor.