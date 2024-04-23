Otomobil piyasasının en ucuzu. FIAT Egea'yı tahtından etti

Egea’nın performansı da sınıfının beklentilerini karşılayan ve hatta bazı yönlerden aşan nitelikler taşır. Motor seçenekleri, yakıt verimliliği ve sürüş konforu açısından değerlendirildiğinde, Egea sıfır araç fiyatlarına kıyasla rekabetçi bir performans sunar.

Şehir içi ve uzun yol kullanımı için uygun motor seçenekleri ve konforlu sürüş dinamikleriyle dikkate değer bir model olarak öne çıkar.