İkinci elde yeni düzenleme: 6 ay ve 6 bin kilometre şartına motosiklet de dahil edildi

Kaynak: Haber Merkezi
İkinci elde yeni düzenleme: 6 ay ve 6 bin kilometre şartına motosiklet de dahil edildi
İkinci el araç satışında uygulanan "6 ay/6 bin kilometre" kuralı motosiklet satışları için de konuldu.

Tİcaret Bakanlığı'nın ikinci el motosiklet satışları için aldığı yeni uygulama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre ikinci el araç satışında uygulanan "6 ay ve 6 bin kilometre" kuralına motosiklet de dahil edildi.

Ticaret Bakanlığı'nın kararında, "13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 'iştigal edenler'” ibaresinden sonra gelmek üzere 'motosiklet' ibaresi eklenmiştir." ifadeleri yer aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar 1 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Bakanlık, bu tarihi uzatabilecek.

Son Haberler
Fenerbahçe Fransa'da ilki yaşadı Spor
Fenerbahçe Fransa'da ilki yaşadı
Galatasaray Kopenhag'da dondu. Yine de Avrupa'ya tutundu. Sedat Kaya yazdı Spor
Galatasaray Kopenhag'da dondu. Yine de Avrupa'ya tutundu. Sedat Kaya yazdı
Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi Gündem
Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
Özgür Özel'den 'Muharrem İnce' açıklaması: Kendini eve ait hissediyorsa kapı açık Siyaset
Özgür Özel'den 'Muharrem İnce' açıklaması: Kendini eve ait hissediyorsa kapı açık
Suriye’deki ABD üslerine füzeli saldırı Dünya
Suriye’deki ABD üslerine füzeli saldırı
FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda El-Ittihad 3 golle turladı Spor
FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda El-Ittihad 3 golle turladı