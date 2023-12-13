İkinci elde yeni düzenleme: 6 ay ve 6 bin kilometre şartına motosiklet de dahil edildi

Tİcaret Bakanlığı'nın ikinci el motosiklet satışları için aldığı yeni uygulama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre ikinci el araç satışında uygulanan "6 ay ve 6 bin kilometre" kuralına motosiklet de dahil edildi.
Ticaret Bakanlığı'nın kararında, "13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 'iştigal edenler'” ibaresinden sonra gelmek üzere 'motosiklet' ibaresi eklenmiştir." ifadeleri yer aldı.
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar 1 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Bakanlık, bu tarihi uzatabilecek.