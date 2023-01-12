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İkinci kez ısıtıldığında zehirleyen gıdaların listesi belli oldu

İkinci kez ısıtıldığında insanları zehirleyen gıdaların listesi belli oldu. Özellikle de bu gıdalarda günlük sıkça tüketilen besinlerin olması dikkat çekti.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 09:34
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İkinci kez ısıtıldığında zehirleyen gıdaların listesi

İkinci kez ısıtıldığında zehirleyen gıdaların listesi belli oldu
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Yemek ısıtmak zaman zaman hayat kurtarıcı olabiliyor ama çok kez ısıtılmış yemeği yemek oldukça kötü sonuçlara neden olacağı ortaya çıktı. Bu sonuçlar arasında zehirlenmenin açıklanması korkuttu.

İşte sizin için hazırladığımız iki kere ısıtıldığında yenmemesi gereken besinler…

- Tavuk

En tehlikeli yemeklerden biri tavuktur. Tavuk ya pişer pişmez ya da piştikten sonra soğuk şekilde yenmelidir. Tavuk çabuk bozulan bir besin olduğu için de tavuk zehirlenmeleri meydana gelebilmektedir.

- Yumurta

Sabah kahvaltılarının olmazsa olmazı yumurtanın da asla ikinci kez ısıtılmaması gerekiyor. Çünkü ikinci kez ısıtıldığında toksit üretmeye başlar ve bu da bize zarar verir. Ayrıca ikinci kez ısırıldığında bu besin sindirim sistemini bozması nedeniyle insanları zehirler.

- Ispanak

Hepimizin bildiği en yararlı yiyeceklerden biri olan ıspanağı yeniden ısıtmaktan kaçınmak gerekiyor. İçerisinde bulunan nitrat ısıtıldığında yüksek ısıya maruz kaldığından nitrite dönüşüyor. Bu da ıspanağı oldukça tehlikeli bir hale getiriyor.

- Mantar

Besin değeri oldukça yüksek olan mantar soğuk yenmelidir. Isıtıldığında besin kompozisyonu değiştiğinden karın ağrısı ve şişlik yapar.

- Patates

Pişirildikten sonra 4-5 gün muhafaza edilebilen patatesi de ısıtmadan soğuk bir şekilde yemek gerekiyor. Tekrar ısıtıldığında tadı da oldukça değişiyor.

- Pancar

Pancar da tıpkı ıspanak gibi nitrat içerir ve ısıtıldığında nitrite dönüşür.

- Kereviz

Kerevizin içinde de nitrite dönüşen nitrat bulunuyor. Uzmanlara göre yeniden ısıtılan kereviz kanserojen etki yaratabiliyor.

- Pirinç

Evet ne yazık ki pilavı da ısıtmamamız gerekiyor aksi taktirde midemizi ve böbreklerimizi ağrıtarak zehirlenmelere neden olabilir.

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