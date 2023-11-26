İkinci rehine takası yapıldı: Hamas 13 İsrailli ve 7 yabancı rehineyi teslim etti

NTV'nin aktardığı habere göre; İsrail ile Hamas arasındaki anlaşma kapsamında cuma günü yapılan ilk rehine takasının ardından bu gece de ikinci esir takası başladı. Kızılhaç, Hamas'ın Gazze'de 13 İsrailli ve 4 yabancı rehineyi teslim ettiğini duyurdu.

İsrail ile Hamas arasında ateşkes üçüncü gününde de devam ederken rehine takasının da ikinci kez yapılması bekleniyor.

Dün akşam saatlerinde Hamas'ın elinde tuttuğu 13 İsraillliyi Kızılhaç yetkililerine teslim ettiği haberi geçmiş, ancak haber bir süre sonra yalanlanmıştı.

Hamas, İsrail'in yardım kamyonlarının Gazze'nin kuzeyine girmesine izin verene kadar rehinelerin serbest bırakılmasının ikinci aşamasını ertelemeye karar verdiklerini duyurmuştu.

Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Macid el-Ensari de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında esir takasının uygulanmasının önündeki engellerin giderildiğini ve ikinci grubun bu gece serbest bırakılacağını belirtmişti.

13 İSRAİLLİ, 4 YABANCI REHİNE SERBEST

Kızılhaç, Hamas'ın Gazze'de 13 İsrailli ve 4 yabancı rehineyi teslim ettiğini açıkladı.

Serbest bırakılan 4 yabancı rehinenin Tayland vatandaşı olduğu bildirildi.

İSRAİL ORDUSU: HAMAS'LA VARILAN ESİR TAKASI MUTABAKATINA BAĞLIYIZ

Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında esir takasında yaşanan gecikmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

İsrail ordusunun, esir takası mutabakatına bağlı olduğunu ve Katar ve Mısır'la birlikte bu mutabakatın uygulanması konusunda kararlı olduğunu aktaran Hagari, "Kaçırılanların (esirler) geri getirilmesi çabalarının sonuçlanması için önümüzde uzun bir yol var ve biz her türlü yolu kullanarak onları geri getireceğiz." dedi.

Hagari, İsrail ordusunun cuma günü serbest bırakılan esirlerle ilgili soruşturma yürüttüğünü ancak varılan sonuçları açıklamayacaklarını söyledi.

Hagari, varılan mutabakat uyarınca Gazze'nin güneyi ile kuzeyine yardım TIR'larının girişine izin verdiklerini de sözlerine ekledi.

Cuma günü sabah erken saatlerde devreye giren 4 günlük ateşkesin ardından rehine takası başlamıştı.

Hamas tarafından 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde esir tutulan 13 İsrail vatandaşının bulunduğu ilk esir grubu önceki gün serbest bırakılarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi görevlilerine teslim edilmişti.

Komite tarafından Refah Sınır Kapısı’na götürülen İsrailliler, Mısır’a götürülerek sağlık kontrolünden geçirilerek İsrail’e getirilmişti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ensari de İsrail hapishanelerinde tutsak olan 39 Filistinli kadın ve çocuğun insani ara taahhütleri doğrultusunda serbest bırakıldığını duyurmuştu.