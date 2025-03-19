İkinci soruşturma İBB’ye kayyum planı! Hukukçular dikkat çekti...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 105 isme yönelik soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında İmamoğlu’nun da aralarında olduğu 105 isim hakkında ise gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde şafak baskını ile İmamoğlu gözaltına alınmıştı. Hukukçular ise İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin, Başsavcılığın, ‘kent uzlaşısı’ adı altında ‘PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işledikleri’ gerekçesiyle gözaltına alınması İBB Başkanlığı’na kayyumun yolunu açacağını belirtiyor.

HUKUKÇULAR KAYYUMU İŞARET EDİYOR

İmamoğlu için Başsavcılığın açıklamasındaki “kent uzlaşısı faaliyetine bilerek iştirak etmek suretiyle PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işledikleri..." detayı ise kayyum yolunu açacağını hukukçular tarafından belirtiliyor. Kent uzlaşısı adı altında Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanmıştı. Şimdi ise İBB, Şişli ve Beylikdüzü Belediyesi’ne kent uzlaşısı adı altında terör soruşturması açılması sonrası belediyelere kayyum ataması gündeme geleceği konuşuluyor.

İMAMOĞLU'NA ŞAFAK BASKINI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 105 isme yönelik soruşturma başlattı ve gözaltı kararı verdi. İmamoğlu'nun evine ise sabah saatlerinde şafak baskını gerçekleştirildi.

"PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM ETME SUÇUNU İŞLEDİKLERİ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan ve Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın gözaltına alınmasına ilişkin olarak, "İmamoğlu'nun diğer şüphelilerle birlikte yerel seçimlerde, belediye meclis üyesi listelerinin kendisinin onayıyla belirlenmesi de nazara alındığında terör örgütünün yönetimince de ifade edilen metropollerde etkinliğinin arttırılması amacını taşıyan kent uzlaşısı faaliyetine bilerek iştirak etmek suretiyle PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işledikleri..." açıklamasında yapmıştı.