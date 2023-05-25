İkinci tur öncesi flaş iddia: Aynı adrese kayıtlı 300 seçmen tespit edildi

CHP'li Servet Mullaoğlu, seçmen bilgi kağıtlarını paylaşarak aynı adrese kayıtlı 300 seçmenin tespit edildiğini açıkladı.

İkinci tur öncesi flaş iddia: Aynı adrese kayıtlı 300 seçmen tespit edildi

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu öncesinde "oy kullanımında usulsüzlük" iddiaları gelmeye devam ediyor. Son yapılan açıklamada deprem bölgesindeki Hatay'ın Samandağ ilçesi için aynı adrese kayıtlı 300 kişinin tespit edildiği açıklandı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tespit ettiği seçim usulsüzlüğünü duyurdu.

Mullaoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sadece Hatay İli Samandağ ilçesi, Çiğdede Mahallesinde aynı adreste kayıtlı 300 seçmen tespit ettik. Seçmen listeleri oluşturulurken hilelerin yapıldığına dair çok kuvvetli şüpheler var. Bu işin peşini bırakmayacağız. Hile yapanların cezalandırılması için gerekli bütün yasal yollara başvuracağız. Demokrasimize hileyle yapılan darbeyi asla kabul etmeyeceğiz.”

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