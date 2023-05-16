İkinci turda seçmen sayısı artacak

14 Mayıs 2023 seçimlerinde toplam kayıtlı seçmen sayısı 64 milyon 190 bin 651 kişiydi. Seçimde yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen oy kullandı. Türkiye'de 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez sandığa gitti.

Cezaevinde tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen sayısı ise 53 bin 172 olarak belirlendi.

Seçimlerin ikinci tura kalmasıyla 28 Mayıs’ta bir kez daha sandık başına gidilecek. Öte yandan bu 2 haftalık süreç içerisinde 18 yaşına ulaşan yeni seçmenler de ikinci seçimde oy kullanabilecekler.

Bu sayının 50 bin civarında olduğu ifade edildi.