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‘İkiz plaka’ kullanan sürücüye 20 bin lira ceza

Edirne'nin Keşan ilçesinde ikiz plaka kullandığı tespit edilen kamyonet sürücüsüne 20 bin 302 lira ceza kesildi. Trafikten menedilen kamyonet ise otoparka çekildi.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 10:53
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İkiz plakalı sürücüye para cezası

‘İkiz plaka’ kullanan sürücüye 20 bin lira ceza
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DHA’da yer alan habere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, plakalarındaki bazı harf ve rakam grupları kazınmış olan Ş.D. yönetimindeki kamyoneti Yukarı Zaferiye Mahallesi Mercan Caddesi’nde durdurdu.

Ekipler yaptıkları incelemede Ş.D.’nin eşi N.D.’ye kayıtlı kamyonete takılı olan ve bazı harf ve rakam grupları kazınmış olan plakanın başka bir araca ait olduğunu belirledi. Sürücü Ş.D. hakkında ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçundan adli işlem başlatıldı, ayrıca trafik yönünden 20 bin 302 lira ceza uygulandı. Trafikten menedilen kamyonet otoparka çekildi.

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