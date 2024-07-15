İkizlerin konuşması viral oldu 'Senin yerine askere gideyim sen de okulumu bitir'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İkizlerin konuşması viral oldu 'Senin yerine askere gideyim sen de okulumu bitir'

Tek yumurta ikizi gençlerin sosyal medyada paylaştıkları bir video bir anda viral oldu.

Üniversitede aynı dersten biri geçen biri kalan ikiz kardeşlerin diyaloğu sosyal medya dünyasının ilgilini çekti.

Bir dersi veremediği için okulu uzayan genç ikiz kardeşine kötü haberi veriyor. Kardeşinin kolaylıkla geçtiği dersi geçemeyeceğini düşünen kardeş, ikizine onun yerine askere gitmeyi, onun da bir sene uzayan okulunu bitirmesini teklif ediyor.

Okulu bitiren kardeş de bu teklifi kabul ediyor. Sınıfta kalan kardeş zaten ikisinin de kimliğinde kendi fotoğrafının bulunduğunu söyleyerek sorun yaşamayacaklarını iddia ediyor.

İlgili Haberler
Bu 6 şirket para dağıtacak. Tarihler belli oldu
14 yaşındaki kız çocuğu kendini astı. Bu acıya yürek dayanmaz
Sıcaktan bunalan gençlerden ilginç çözüm
Trump'tan ilk açıklama geldi: Dört gözle bekliyorum
Aydın’da facia. Çalışmalar sırasında kanal göçtü. 3 kişi hayatını kaybetti
Bu altın ağaçta yetişiyor. 350 TL'ye alıcı buluyor. Faydası saymakla bitmiyor
Hakan Fidan'dan Suriye ile normalleşme açıklaması
Son Haberler
Bu 6 şirket para dağıtacak. Tarihler belli oldu Dünya
Bu 6 şirket para dağıtacak. Tarihler belli oldu
Elinden çıkaran büyük kaybedecek. Ünlü ekonomist net tarih vererek uyardı Ekonomi
Elinden çıkaran büyük kaybedecek. Ünlü ekonomist net tarih vererek uyardı
Düğünde sandalyeler havada uçuştu Yerel Haberler
Düğünde sandalyeler havada uçuştu
Mert Başaran üstüne basa basa uyardı: Sakın satmayın Ekonomi
Mert Başaran üstüne basa basa uyardı: Sakın satmayın
Tekneyle kaçmaya çalışan 8 FETÖ mensubu yakalandı Yerel Haberler
Tekneyle kaçmaya çalışan 8 FETÖ mensubu yakalandı
Kira sözleşmesi nedir? 2024 kira kontratı nasıl doldurulur? Keşfet
Kira sözleşmesi nedir? 2024 kira kontratı nasıl doldurulur?