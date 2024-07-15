İkizlerin konuşması viral oldu 'Senin yerine askere gideyim sen de okulumu bitir'

Üniversitede aynı dersten biri geçen biri kalan ikiz kardeşlerin diyaloğu sosyal medya dünyasının ilgilini çekti.

Bir dersi veremediği için okulu uzayan genç ikiz kardeşine kötü haberi veriyor. Kardeşinin kolaylıkla geçtiği dersi geçemeyeceğini düşünen kardeş, ikizine onun yerine askere gitmeyi, onun da bir sene uzayan okulunu bitirmesini teklif ediyor.

Okulu bitiren kardeş de bu teklifi kabul ediyor. Sınıfta kalan kardeş zaten ikisinin de kimliğinde kendi fotoğrafının bulunduğunu söyleyerek sorun yaşamayacaklarını iddia ediyor.