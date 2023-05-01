İklim aktivisti, canlı yayında elini sunucunun bulunduğu kürsüye yapıştırdı

Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı) adlı grubun üyesi olan aktivist, "Birlikte Harekete Geçelim" yazılı tişört giyiyordu.

Cenevre kantonunun yönetim konseyine seçilen aday ile yapılan röportaj sırasında gerçekleşen eylem, sunucunun tepkisiyle karşılandı.

Seydoux, aktiviste parmağını sallayarak, demokratik bir TV programının rehin alındığını ve bu eylemin utanç verici olduğunu söyledi.

Aktivist daha sonra yapıştırıcının kimyasal madde yardımıyla sökülmesinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Gerçekleşen eylem sırasında Seydoux, aktiviste parmağını sallayarak, "Yazık, efendim. Demokratik bir TV programını rehin alıyorsunuz. Bugün halk oy kullandı ve buraya elinizi masaya yapıştırmaya geldiniz, bu utanç verici. Bu gösteriye sizinle birlikte ev sahipliği yapmayı reddediyorum. Kesinlikle söyleyecek bir şeyiniz yok ve şimdi sizden tahliye edilmenizi isteyeceğim" dedi.