İklim aktivisti, canlı yayında elini sunucunun bulunduğu kürsüye yapıştırdı

İsviçre'de bir iklim aktivisti, Leman Bleu TV'de yapılan bir seçim tartışması sırasında, sunucunun bulunduğu kürsüye elini yapıştırarak canlı yayını sabote etti.

İklim aktivisti, canlı yayında elini sunucunun bulunduğu kürsüye yapıştırdı

Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı) adlı grubun üyesi olan aktivist, "Birlikte Harekete Geçelim" yazılı tişört giyiyordu.

Cenevre kantonunun yönetim konseyine seçilen aday ile yapılan röportaj sırasında gerçekleşen eylem, sunucunun tepkisiyle karşılandı.

Seydoux, aktiviste parmağını sallayarak, demokratik bir TV programının rehin alındığını ve bu eylemin utanç verici olduğunu söyledi.

Aktivist daha sonra yapıştırıcının kimyasal madde yardımıyla sökülmesinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Gerçekleşen eylem sırasında Seydoux, aktiviste parmağını sallayarak, "Yazık, efendim. Demokratik bir TV programını rehin alıyorsunuz. Bugün halk oy kullandı ve buraya elinizi masaya yapıştırmaya geldiniz, bu utanç verici. Bu gösteriye sizinle birlikte ev sahipliği yapmayı reddediyorum. Kesinlikle söyleyecek bir şeyiniz yok ve şimdi sizden tahliye edilmenizi isteyeceğim" dedi.

Öne Çıkanlar
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yargı’nın 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın sezon finali ne zaman?
Yargı’nın 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın sezon finali ne zaman?
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Son Haberler
Şırnak'ta 2 askerin şehit olduğu kazada otobüs sürücüsü tutuklandı Güncel
Şırnak'ta 2 askerin şehit olduğu kazada otobüs sürücüsü tutuklandı
Van'da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi; 1 tutuklama Güncel
Van'da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi; 1 tutuklama
Fatih Tekke: Her şey bitmiş değil Spor
Fatih Tekke: Her şey bitmiş değil
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Yavaş Manisa sokaklarında 'Haydi Manisa Haydi' Güncel
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Yavaş Manisa sokaklarında 'Haydi Manisa Haydi'
Arsenal'i yenen Wolfsburg Barcelona'nın rakibi oldu Spor
Arsenal'i yenen Wolfsburg Barcelona'nın rakibi oldu
Hakan Keleş'ten flaş Fenerbahçe açıklaması Spor
Hakan Keleş'ten flaş Fenerbahçe açıklaması
Fenerbahçe Galatasaray'ı 5-2 yendi Spor
Fenerbahçe Galatasaray'ı 5-2 yendi