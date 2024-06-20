İklim aktivistleri protesto için Taylor Swift'in özel jetini turuncuya boyadı

Sena Özkan
İklim aktivistleri protesto için Taylor Swift'in özel jetini turuncuya boyadı

İngiltere'nin Stansted Havalimanı'nda, iklim değişikliğiyle ilgili bir protesto düzenlendi. 'Just Stop Oil' platformuna bağlı eylemciler, Taylor Swift'in özel jeti de dahil olmak üzere özel jetlerin bulunduğu alana girerek jetleri turuncuya boyadılar.

İngiltere'nin Stansted Havalimanı'nda iklim aktivistlerinden oluşan bir grup, iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla dikkat çekici bir protesto gerçekleştirdi. 'Just Stop Oil' platformundan iki eylemci, havaalanının özel jetlerin park ettiği alanına girerek jetleri turuncuya boyadılar. Eylemciler, bu eylemle fosil yakıt kullanımının 2030 yılına kadar sona erdirilmesi için acil bir anlaşma talep ediyorlar.

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Eylemcilerin bu eylemi, özellikle ünlülerin karbon ayak izi konusundaki sorumluluklarını vurgulamak amacıyla yapıldı. Jennifer Kowalski ve Cole Macdonald'un liderliğinde gerçekleştirilen bu eylem, havaalanında güvenlik çitlerini keserek içeri girmeleri ve jetleri boyamalarıyla dikkat çekti. Taylor Swift'in jeti de bu eylemin hedefi arasındaydı.

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Taylor Swift'in adı, 2022 yılının en büyük CO2 emisyonuna sebep olan ünlüler arasında yer alarak sosyal medyada tartışmalara yol açmıştı. Eylemciler, ünlülerin toplum nezdindeki etkisini kullanarak iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmaları gerektiğini savunuyorlar. Stansted Havalimanı'ndaki bu olay da, iklim değişikliği konusundaki bilinci artırmak adına atılan adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

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