İklim aktivistleri şimdi de Mona Lisa’ya çorba fırlattı. Durdurun bu barbarları

BFMTV’nin haberine göre, çevreci aktivistler, Paris’teki ünlü Louvre Müzesi’nde sergilenen Mona Lisa tablosunu hedef seçti. İki aktivist, tablonun bulunduğu alana girerek tabloya çorba fırlattı.

Aktivistler, eylemleri sırasında “Hangisi daha önemli? Sanat mı yoksa sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme hakkı mı? Tarım sistemimiz hasta.” şeklinde bir ifade kullandılar.

Bu eylemlerin, ülke genelinde düşük gelirlerinden dolayı protesto eden çiftçilere atıfta bulunmak için yapıldığı ifade edildi. Aktivistler, çiftçilerin emeklerinin karşılığını alamadıklarını belirterek, “Çiftçiler çalışmaktan ölüyor.” dediler.

Cam bir vitrinle korunan Mona Lisa tablosu, eylemden herhangi bir zarar görmedi. Çevreci aktivistler, iklim krizine dikkat çekmek için farklı sanat eserlerini hedef alan eylemlerine devam ediyorlar.

Aktivistler, daha önce de Londra’daki National Gallery’de sergilenen Vincent Van Gogh’un “Ayçiçekleri” tablosuna domates çorbası fırlatmışlardı. Ayrıca, Almanya’nın Potsdam kentindeki Barberini Müzesi’nde sergilenen Fransız ressam Claude Monet’in “Les Mueles” (Saman Yığınları) serisinde yer alan bir esere patates püresi fırlatmışlardı.

Londra’daki Madame Tussauds bal mumu heykel müzesinde bulunan Kral 3. Charles’ın heykeline de aktivistler tarafından çikolatalı kek atılmıştı.