İklim aktivistleri tarihi İtalyan çeşme suyunu siyaha boyadı

Editör: Özge Ceren Çimen

İtalya'daki bir grup iklim aktivisti kendi adlandırdıkları “dünyayı bekleyen kara gelecek hakkında alarm vermek için” Roma'daki ünlü Fontana dei Quattro Fiumi'nin (Dört Nehir Çeşmesi) suyuna “kömür bazlı siyah bir sıvı” olarak tanımladıkları malzemeyi döktü.

Aktivistler "fosil yakıtlara para ödemeyelim" yazılı pankart açarken, tarihi çeşmeye girerek kömür bazlı sıvı döktü. Eylem nedeniyle çeşmedeki su siyaha boyandı.

Göstericiler, "Bizim geleceğimiz de aynı bu su gibi kara. Su yoksa yaşam yok" şeklinde slogan attı.

Eylem sırasında çevrede olan pek çok ziyaretçi ise aktivistlere tepki gösterdi.

Güvenlik güçlerinin müdahalesine pasif direniş gösteren aktivistler, zorla çıkartılarak çeşmeden uzaklaştırıldı.