İklim aktivistleri yeni taktik uygulayacaklarını açıkladı

Trafiği engellemek için kendilerini sokaklara yapıştırarak Almanya'da pek çok kişiyi çileden çıkaran Son Nesil grubu, son iki yılda Berlin'de ve diğer şehirlerde sık sık yolları kapattı; bu grubun en iyi bilinen eylemlerinden biri başkentin Brandenburg Kapısı'na turuncu boya sıkmaları olarak akıllarda kaldı.

Grubun eylemleri geniş çapta eleştirildi ve Şansölye Olaf Scholz bunları "tamamen çılgın" olarak nitelendirdi.

Son Nesil, göstericilerin sayısının son iki yılda büyük oranda arttığını belirterek, "Bundan sonra farklı bir biçimde protesto yapacağız ama bu göz ardı edilmeyecek. Mart ayından itibaren küçük gruplara ayrılıp yolları kapatmak yerine, çok sayıda insanla itaatsiz toplantılar yapacağız ve göz ardı edilemeyeceğimiz yer” dedi.

Bunun yanı sıra grup, iklim tahribatından sorumlu olduğunu düşündüğü kişilerle giderek daha fazla "doğrudan yüzleşeceğini", örneğin politikacılar ve diğer karar vericilerle kamuoyu önünde ve kamera önünde yüzleşeceğini söyledi.

Ayrıca havalimanlarında, petrol boru hatlarında ve bir enerji şirketinde geçmişte yapılan protestolara işaret ederek, "protestomuz için fosil yıkımı olan yerleri giderek daha fazla ziyaret edeceğini" de sözlerine ekledi.

Son Nesil'in eylemleri, son zamanlarda Almanya'nın aşırı sağına karşı protestolar ve çiftçilerin dizel sübvansiyonlarındaki kesintilere karşı yaptıkları gösteriler de dahil olmak üzere diğer gösterilerde de yer aldılar.