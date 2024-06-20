İklim krizi kontrolden çıkıyor

Dünya Hava Durumu İlişkilendirmesi (WWA) grubu, ABD'yi esir alan sıcak hava dalgasının Kaliforniya, Nevada ve Arizona dahil güneybatı eyaletlerinde yoğunlaştığı Mayıs ve Haziran başı arasındaki dereceleri inceledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin dışında Meksika'daki aşırı sıcaklıklar da can kaybına neden oldu. Bilim insanları, gezegeni ısıtan emisyonların neden olduğu sıcak hava dalgası olasılığının 2000 yılına göre dört kat daha fazla olduğunu belirtti.

Bu tür ilişkilendirme çalışmalarının tamamlanmasının zaman aldığının altını çizen uzmanlar, iklim değişikliğinin ABD'nin merkezinden kuzeydoğusuna ve Kanada'ya kadar uzanan mevcut sıcak hava dalgasında ne kadar etki ettiğini saptamak için henüz çok erken olduğunu söylüyor.

Uzmanlar ayrıca iklim değişikliğinin bir sonucu olarak sıcak hava dalgaları da dahil olmak üzere birçok aşırı hava olayının daha sık ve yoğun hale geldiğini söylüyor. Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü Araştırmacısı Izidin Pinto "Çalışmamızın sonuçları, iklimimizin tehlikeli seviyelere kadar ısındığına dair bir başka uyarı olarak alınmalıdır. Artık kaybedecek vaktimiz yok" dedi.