İklim protestocuları uçuşları engelledi

Cenevre'de bir grup iklim aktivisti yaptıkları protestoda uçuşların bir süreliğine yapılamamasına sebep oldu.

İklim protestocuları uçuşları engelledi

Editör: Serkan Talan

Cenevre Havalimanı, iklim aktivistlerinin Cenevre Uluslararası Havalimanı'ndaki yolun bir bölümünü işgal ettiğini ve havalimanı yetkililerini hava trafiğini kısa süreliğine durdurmaya zorladığını söyledi.

Havaalanının resmi hesabından yapılan bir tweette, "Asfalta insan akını nedeniyle, Genève Aéroport'ta hava trafiği geçici olarak kesintiye uğradı. Kademeli olarak yeniden başlayacak" denildi.

Aktivistlerin Twitter'da paylaştığı görüntülerde, üyelerin uçakların dibinde oturan veya kabine girişi engelleyen pankartlar açtığı görülüyor.

Protestocular, uçaklara yapıştırdıkları uyarı mesajlarında ''özel jetler geleceğimizi yakıyor ", "gezegenimizi öldürüyor" ve "zehirli nesne olarak tanımlayın" gibi ifadelerde bulundular.

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