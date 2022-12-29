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  • Bob Marley'in torunu ünlü şarkıcı hayatını kaybetti. Arabanın içinde cansız bedenini buldular

Bob Marley'in torunu ünlü şarkıcı hayatını kaybetti. Arabanın içinde cansız bedenini buldular

1981 yılında ölen ünlü şarkıcı Bob Marley'in, kendisi gibi reggae sanatçısı olan torunu 31 yaşındaki Joseph Mersa Marley hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 08:11
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İkonik reggae sanatçısı Bob Marley'in torunu Joseph Mersa Marley 31 yaşında hayatını kaybetti

Bob Marley'in torunu ünlü şarkıcı hayatını kaybetti. Arabanın içinde cansız bedenini buldular
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Jamaikalı-Amerikalı reggae sanatçısı Joseph Mersa Marley, salı günü bir arabada cansız halde bulundu.

İkonik reggae yıldızı Bob Marley’in torunu ve Stephen Marley’in oğlu olan Joseph’in hayatı boyunca astım hastası olduğu bildirildi.

Daily Mail’in haberine göre, astım krizi sebebiyle hayatını kaybettiği düşünülen sanatçı, 2014 yılında müzik kariyerine başladı.

Geleneksel reggae tarzını modern ritimlerle bütünleştirmesiyle tanınan Joseph’in ölümünün ardından sanatçı dostları ve hayranları üzüntüleriyle taziyelerini bildirdiler.

Büyükbabası Bob Marley de 1981’de 36 yaşında trajik bir şekilde kanserden ölürken yaygın olarak reggae müziğinin öncülerinden biri olarak kabul ediliyor. Merhum yıldızın yedi farklı partnerden 11 çocuğu bulunuyor.

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