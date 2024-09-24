İktidar çalışan emeklilerin cebindeki paraya göz dikti

Yüksek enflasyon karşısında hayat pahalılığı en çok emekli kesimini etkiliyor. Öyle ki 12 bin 500 TL maaş ile geçinemeyen emekliler ise çözüm yolu olarak çalışmakta buldu. Ancak çalışan emeklilere kötü haber geldi. Hürriyet kaynaklarına göre; OVP’de belli bir yaşa kadar emekli olup çalışanlardan genel sağlık sigortası primi alınabileceği öne sürüldü.

EMEKLİLER GEÇİNEMİYOR, ÇÖZÜMÜ ÇALIŞMAKTA BULUYOR

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun eylül ayı açlık ve yoksulluk araştırmasında açlık sınırı 21 bin liraya, yoksulluk sınırı ise 65 bin 873 liraya kadar geldi. 12 bin 500 TL emekli maaşı ile geçinmek ise açlık sınırı karşısında imkansız. Bazı emekliler ise günü çıkarmak adına ekonomi profesörü olurken, bazıları da çalışmakta çözümü buluyor.

Türkiye Emekliler Derneği’nin verilerinde, Kayıt dışı çalışan emekli sayısının 2 milyonu aştığı belirtilirken, 2020 yılından bu yana kayıt altında olanların sayısı 1 milyon 125 bin 131 kişi arttığı açıklandı. Bu sayıdaki artışın en temel sebebi ise hayat pahalılığı karşısında geçinemeyen emeklilerin, çözüm yolu olarak çalışmakta bulması gösterildi. İktidar ise OVP’de çalışan emekliler ile mücadele etmek adına harekete geçtiği görülüyor.

'ÇALIŞAN EMEKLİLERDEN GSS PİRİMİ ALINABİLECEK'

Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan sosyal güvenlik sistemi için atılacak adımlar belli oluyor. Hürriyet’in elde ediği bilgide, ekonomi bürokrasisi sosyal güvenlik sisteminde dengeyi sağlamak için birçok seçeneği masaya koydu. Tartışılan öneriler arasında ise çalışan emeklilerden genel sağlık sigortası alınması formülü dikkat çekti. Yetkililer, alternatiflerin tartışıldığını belirtirken, belli bir yaşa kadar emekli olup çalışanlardan genel sağlık sigortası primi alınabileceğini belirtti.