İktidar kesenin ağzını açtı: Diyanet personeline yüzde 100 zam

Genele ilişkin konularda uzlaşma sağlanamayan ancak hizmet kollarındaki görüşmeler anlaşmayla biten toplu sözleşmeye göre vaizlerin bayram ve tatil günlerindeki fazla çalışma ücretleri yüzde 100 artırılacak.

İktidar kesenin ağzını açtı: Diyanet personeline yüzde 100 zam

Genele ilişkin konularda uzlaşma sağlanamayan ancak hizmet kollarındaki görüşmeler anlaşmayla biten toplu sözleşmede, Diyanet personeli önemli kazanımlar elde etti.

Cumhuriyet’ten Mehmet Oflaz’ın haberine göre, tüm unvanlardaki vaizlerin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde fiili olarak çalıştıkları günler için fazla çalışma ücretleri yüzde 100 artırılacak. Ramazan ayı fazla çalışma ücreti de yüzde 100 artış ile iki katına çıkarılacak.

Vakıf hizmet kolunda yetkili sendika olan Memur-Sen’e bağlı Diyanet-Sen anlaşma sağlanan maddeleri duyurdu. Buna göre, din hizmetleri sınıfında yer alan sözleşmeli imam hatip ve müezzin kayyımların ek ödeme oranlarında beş puan artış yapılacak. Yaz Kuran kurslarında 15 olan haftalık ek ders ücreti saati 20 saate çıkarılacak. Sözleşmeli Kuran kursu öğreticilerine verilen eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinde artış yapılacak. Kadrolu Kuran kursu öğreticilerinin yararlandığı gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilmeleri ve idari izin nedeniyle yerine getiremedikleri dersler için alınan ek ders ücretinden sözleşmeli Kuran kursu öğreticileri de yararlanacak.

DİN HİZMETİ TAZMİNATI

Yatılı Kuran kurslarında görev yapan Kuran kursu öğreticilerinin gece nöbeti ek ders saat ücreti yüzde 30 artırılacak. Kuran kursu öğreticilerine eğitim yılı başında öğrenci kaydına ilişkin çalışmalar kapsamında verilen ek ders ücretinde yüzde 30 artış sağlanacak. “Baş” unvanlı kadrolarda görev yapan (baş vaiz, Kuran kursu başöğreticisi ve baş imam hatip) tüm personelin din hizmetleri tazminatı 10 puan artırılacak. Vaizlerin din hizmeti tazminatı yükseltilecek.

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