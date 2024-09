İktidar medyası ‘mini krizi’ fırsat bildi! İşte Mansur Yavaş için yazılan son senaryo

“CHP’in cumhurbaşkanı kim olacak?” sorusuna bağlı olarak “İmamoğlu-Yavaş” rekabeti de giderek belirginleşiyor. Buna paralel olarak başkent kulislerinde “ateş olmayan yerden duman tütmez” dedirtecek senaryolar da gündemden düşmüyor.

Bunlardan sonuncusu da, "Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'den aday gösterilmeme ihtimaline karşı, bir önlem olarak kendisine ikinci adres oluşturmaya çalıştığı” iddiası.

DEMOKRAT PARTİ ÇATISI

İktidara yakın medyada yer alan söz konusu senaryoya göre Mansur Yavaş önce böyle bir duruma hazırlık olarak Demokrat Parti merkezli bir çatı altında Meclis ve Meclis dışındaki milliyetçi ve merkez sağ kitleyi bütünleştirecek. CHP içindeki adaylık yarışında saf dışı kalması halinde, oluşturduğu milliyetçi ve merkez sağ kitlenin lideri olarak Cumhurbaşkanlığı yarışına girecek.

Deneyimli siyasetçiler, böyle bir senaryoyu konuşmak için erken olsa da siyasette her an her şeyin olabileceği gerçeği göz önünde bulundurulduğunda gerçekleşmesinin çok da uzak bir ihtimal olmadığı görüşünde birleşiyor.

Hatırlanacağı gibi, geçen hafta gerçekleşen CHP'nin Tüzük Kurultay'ında kendisine konuşma yapacağının bir saat önceden bildirilmesine sitem eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Polemik falan çıkarmak istemiyorum ama ben de Ekrem Başkanın güzel konuşması gibi sizlere bir konuşma yapmak isterdim. Bir kasıt aramıyorum ama kurumsal bir partide eğer 2 belediye başkanı konuşturuluyorsa şöyle bir sorun vardır; aylardır yakılan fitne ateşine, yani 'Ekrem mi Mansur mu?' ki şiddetli bir şekilde karşı çıkıyoruz. Biz 14 tane Büyükşehir Belediye Başkanıyız. Sadece 2'sini konuşturursanız maalesef buradan biz de fitne ateşine odun atmış oluyoruz" ifadelerini kullanmıştı.