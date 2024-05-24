İktidar medyasından Aziz Yıldırım’ı çok kızdıracak Ali Koç yazısı

Fenerbahçe’nin 8/9 Haziran’daki seçimli kongresinde eski başkan Aziz Yıldırım ile mevcut başkan Ali Koç 6 yıl sonra tekrar karşı karşıya gelecek.

Büyük heyecana sahne olacak kongre öncesinde iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah Gazetesi’nde dikkat çeken bir yazıya yer verildi.

Sabah Gazetesi ve aynı medya grubundaki diğer yayın organları Ali Koç ve ekibini seçildiği ilk günden itibaren her fırsatta yerden yere vururken, ilk kez destekledi.

Yazar Melih Altınok, ‘Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı?’ başlıklı yazısında Ali Koç’a desteğini açıkladı.

Altınok’un yazısından ilgili kısım şöyle:

“ALİ KOÇ’UN KARŞISINA YENİ BİR İSİM ÇIKSAYDI…”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün Aziz Yıldırım karşısında aday olacağını açıkladı, listesini paylaştı.

Takımı son 4 yılında şampiyonluk alamayan Aziz Yıldırım'dan devralan Koç da 6 yıldır takımı şampiyon yapamadı.

Eğer bu yıl zor olanı başarırsa ortada bir tartışma kalmaz. 4 yıl daha takımı yönetir.

Umarım öyle olur. Zira son iki yılda kulübü rölantide de olsa idare etmeye başladı. Borcu azalttı. Diğer branşlarda da varlık gösterdi.

Bir 4 yıl daha başkanlık yaparsa kafasındaki dönüşümü gerçekleştirebilir. Hem ülkenin önünde de 4 yıl seçim yok. Siyasete ayırdığı zamanı takımı yönetmek için kullanabilir.

Elbette Aziz Yıldırım da deneyimli bir isim. Bu işlerin duayeni. Ama sanki o eski başkanlar dönemi artık gerilerde kaldı.

Ali Koç'un karşısına yeni bir isim çıksaydı beklenti seviyemiz farklı olabilirdi elbette. Ama Fenerbahçe'nin kurtuluşunun, yeniden fişeklemesinin yolunun eski başkanı işbaşına getirmekten geçmediği kesin.