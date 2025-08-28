İktidar oyunları

Ekrem Bey dışında alternatif bir adayın dile getirilmesi, bir anda muhalefetin olası CB adayı üzerine tartışmaları alevlendirdi.

Özellikle iktidar kanadında münasip bir muhalif CB adayı aranıyor!

AREA ARAŞTIRMA NE DİYOR?

Murat Karan’ın yönetimindeki AREA’nın son anketinde ilginç sonuçlar var. CHP (%30.9) ve AKP (%30.0) birbirini dengelemiş durumda. DEM P. %10.0, MHP %8.5, İYİ P. %7.0, ZP %4.8, An. P. %3.1, YRP %2.0, TİP %1.7 ve Diğerleri %2.2 oy almakta.

Anketler bugüne ilişkin bize anlık bir fotoğraf verirler. Fakat çok fazla belirsizliğin, değişkenliğin olduğu bir iklimde bugünün verilerinden yola çıkılarak, 2-3 yıl sonraki seçim sonuçlarını tahmin etmek eşyanın tabiatına aykırı.

Aslında seçmen eğilimlerinin belirginleşmesi için, iktidar ve muhalif kanatta ortaya çıkacak CB adaylarının ve partilerin de bunlara göre pozisyonlarının beklenmesi gerek.

AREA’ya göre son seçime kıyasla AKP’de %5 ve MHP’de %2^lik bir gerileme var ve Cumhur İttifakındaki toplam oy kaybı %7.

Bugün muhalif milliyetçi partilerin toplam oyu ise %15-17’ye yükselmiş durumda.

Sonuç olarak genele baktığımızda ne çöken bir iktidar ne de iktidara koşan bir muhalefet var!

CB ADAYLIĞINDA KARŞILAŞTIRMALAR

Toplam seçmen üzerinden oy verme davranışı dikkate alındığında Mansur Yavaş (%49.7) cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan’a (%35.6) belirgin bir üstünlük sağlıyor.

Ekrem İmamoğlu aday olduğunda (%45.8) benzer şekilde R. Tayyip Erdoğan’ın (%37.7) oldukça üstünde yer alıyor. Özgür Özel ise CB adayı olduğu takdirde (%38.7) Tayyip Erdoğan’ın (%40.1) gerisinde kalıyor.

AREA’ya göre geçerli oylar üzerinden bir dağılım yapıldığı zaman aşağıdaki veriler elde ediliyor.

Mansur Yavaş %58.3 - R. Tayyip Erdoğan %41.7

Ekrem İmamoğlu %54.9 - R. Tayyip Erdoğan %45.1

R. Tayyip Erdoğan %50.9 – Özgür Özel %49.1

Yukarıdaki sonuçlar, muhalefetin cumhurbaşkanı seçimini kazanabilmesi için aday faktörünün ne kadar etkin olduğunu net olarak ortaya koymakta.

MUHALEFETİN CB ADAY KİM OLMALI?

Gelelim anketteki can alıcı noktaya… Ekrem İmamoğlu’nun aday olamaması durumunda “muhalefetin CB adayı kim olmalı” sorusuna karşılık, halkın %53.2’si Mansur Yavaş’ı, %21.9’u ise Özgür Özel’i tercih etmekte.

İlginçtir, CB adayı olarak CHP seçmeninin %63.5’i Mansur Yavaş’ı, %28.3’ü ise Özgür Özel’i tercih etmekte. Bu sonuçlar CHP seçmeninin CB adaylığı tercihinde son derecede rasyonel hareket edebileceğini göstermekte.

İYİ P. ve ZP seçmeninin %90’ı, DEM P. seçmeninin ise %20’si CB adaylığında Mansur Yavaş’ı tercih ediyor.

Mansur Yavaş geleneksel politikacılardan oldukça farklı bir profil çiziyor. Sakin, uzlaşmacı ve sadece gerektiğinde konuşan bir devlet adamı.

Görev/başarı onayı açısından da yıllarca bütün anketlerde açık ara önde. Halkta çok büyük bir karşılığı var. Mansur Bey, geleceğin Türkiye’sinde parlamenter demokrasiye geçişi sağlayacak ideal bir cumhurbaşkanı olabilir.

İktidar ve elamanları istiyor ki Mansur Yavaş muhalefetin ortak CB adayı değil, milliyetçi muhalif dar bir kanadın adayı olsun, mümkünse hiç de aday olmasın!

Şüphesiz ki CHP kurmayları da CB adaylığı hususunda zamanı geldiğinde toplumsal talepler doğrultusunda rasyonel bir karar verecektir.

Risksiz kim kazanacaksa o aday yapılacaktır!

Fakat her ne olursa olsun, seçim takvimi belli oluncaya kadar muhalefetin CB adaylık tartışmalarını askıya almasında büyük bir yarar var…

Unutulmamalı. Mücadele edilen sadece iktidar değil, onunla bütünleşik bir devlet var!

