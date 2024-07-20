İktidar ve muhalefet KKTC’de. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı kutlanıyor

20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Harekatta hayatını kaybeden Mehmetçikler, minnet ve saygıyla anılıyor. KKTC'deki törenler, Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda gerçekleştirilen resmi geçitle başladı.

Dün Ada'ya gelen CHP lideri Özgür Özel ve İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun yanı sıra törenlere MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sabah saatlerinde Lefkoşa'ya ulaştı.

Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi bir törenle karşılandı. Karşılama sırasında KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da hazır bulundu.

Erdoğan’ın yanı sıra, Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da KKTC'ye geldi.

Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunduktan sonra, Erdoğan anıta çelenk bıraktı. Anıt Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, şu ifadeleri kaydetti:

"Bu özel gün, Kıbrıs Türklerinin haklı gururunu ve özgürlüğünü simgeliyor. Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümünde, şehitlerimizi rahmetle anıyor ve bu topraklarda barışın ve huzurun daim olması için elimizden geleni yapacağımıza söz veriyoruz."

ERSİN TATAR KONUŞTU

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü kutlama törenlerinde konuştu.

İşte Ersin Tatar'ın açıklamaları:

Rum lideri Kıbrıs Türkleri'ni silah zoruyla dışlayarak Enosis'i sıçrama tahtası olarak kullanmaya başlamıştır. Vefakar halkımız 11 yıl boyunca en zor koşullarda göçmen çadırlarında yaşamış, esir olmamış, başı dik mücadele ederek Türklüğün onur ve şerefini çiğnetmemiştir. Rum Yunan ikilisi 63-74 yılları arasında katliamlar yaparken diğer yandan da adayı Yunanistan'a ne zaman bağlanacağının hesabını yapmaya devam ediyordu. Ana hedefleri halkımızı yok edip Kıbrıs'ı Yunanistan'a ilhak etmekti. 15 Temmuz darbesinin ardından aylar geçiyordu. Ecevit, İngiltere'ye giderek iştişare etmiştir. TSK şu anda Kıbrıs açıklarında uyarısında bulunmuştu. Kıbrıs'ta silah sesleri susmuş çıt çıkmıyordu. EOKA cuntanın talimatlarını bekleyedursun. Kuzey'den TSK gelmek üzereydi. KKTC halkının tahammülü kalmamıştı. 20 Temmuz 1974 sabahı barış harekatı gerçekleştirilmiştir.

“HALKIMIZA UYGULANAN AMBARGONUN SAVUNULACAK YANI YOKTUR”

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ilkeleriyle yolumuzu çizmiştir. Dünyada hak ettiğimiz yeri er geç alacağız. Türk tarafı olarak müzakere süreçlerinde olumlu tutum gösteriyoruz. Amacımız Kıbrıs ve bölgenin yararına olacak anlaşmaya ulaşmaktır. Rum zihniyeti tüm müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olmuştur. Halkımıza 60 yıldır uygulanan insanlık dışı ambargonun savunulacak hiçbir yanı yoktur.

60 yıldır çözüm bulmak adına geçirilen boşa zaman artık yerini 2021 yılında Cenevre'de gündeme getirdiğimiz siyasete bırakmıştır. Cenevre zirvesinin ardından yapılan tespit çok net.

'KIBRIS TÜRKLERİ'Nİ HEDEF ALAN DENDİAS'I KINIYORUZ'

Kıbrıs Türkleri zulme boyun eğmedi. Rum yönetimi adayı tehlikeye atıyor. Güneyde devam eden silahlanma barışa hizmet etmiyor. AB ülkeleri Rum yönetimine seyirci. Rum tarafının provokatif adımları gerginliğe hizmet ediyor. Rum yönetiminin bazı ülkelerle anlaşma yaparak güneyi operasyon merkezi haline getirmesi adayı tehdit etmektedir. Kıbrıs Türkleri'ni hedef alan Dendias'ın düzeysiz açıklamasını şiddetle kınıyoruz.

Nasıl ki 1963-1974 döneminde Rumların Türklere saldırılarına seyirci kaldıysa günümüzde Gazze'ye yapılan saldırılara seyirci kalmaktadırlar.

KKTC, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. 20 Temmuz Kıbrıs Türk'ünün yoktan var oluşudur, bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene!

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü kutlama törenlerinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe kavuşmasını sağlayan Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. 85 milyonun selam ve sevgilerini özellikle iletmek istiyorum. Bizleri bağrınıza bastığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Vatan için, bayrak için, istiklal ve istikbalimiz için toprağa düşen yiğitlerin aziz ruhları şad olsun. Kıbrıs Türk'ünün hakları ve hürriyetleri için cesaretle savaşan gazilerimizin her birinin ellerinden öpüyor, şükranlarımı sunuyorum. Kıbrıs Barış Harekatı'nın mimarları olan Bülent Ecevit'i, Necmettin Erbakan'ı, Alparslan Türkeş ile diğer devlet ve siyaset adamlarımızı rahmetle anıyorum. Mehmetçikleri ve Mücahitleri bir kez daha yadediyorum.

"İKTİDAR-MUHALEFET AYRIMI OLMADAN BURADAYIZ"

Bugün tıpkı yarım asır önce olduğu gibi yine tek yüreğiz, tek bileğiz. Anavatan Türkiye ve KKTC olarak sırt sırtayız. İktidar-muhalefet ayrımı olmadan bugün burada olmamız Türkiye'nin Kıbrıs davasına verdiğimiz önemin göstergesidir. Kuzey Kıbrıs canımızdan bir parçadır. Burası bize Hz. Osman'ın, sahabenin, kahraman ecdadımızın da emanetidir. İnşallah bu emanete sıkı sıkıya sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Siyasi parti liderlerine de teşekkür ediyorum. Milli meselelerde ortaya koyduğumuz ortak dayanışma tablosunu inşallah güçlendirerek devam ettireceğiz.

“O GÜN TÜM DÜNYAYA KIBRIS TÜRKÜ'NÜN YALNIZ OLMADIĞINI GÖSTERDİK”

Kıbrıs Türk halkı hem kurucusu ve ortağı olduğu devletten dışlanıyor hem de eli kanlı EOKA'nın saldırılarına maruz kalıyordu. BM Barış Gücü bile cinnet furyasını durduramadı. Katliamın önüne geçemedi. 1974'e gelindiğinde insanlık dışı saldırılar zirveye ulaşmıştı. Tam 50 yıl önce bugün kahraman Mehmetçik, Kıbrıs Türkü'nün istiklaline vurulmak istenen hançeri sökmek üzere tarihi bir adım attı. Anavatan ve garantör ülke olarak hak ve yükümlülüklerimiz ile tarihin omuzlarımıza yüklediği sorumlulukla harekete geçtik. O gün tüm dünyaya Kıbrıs Türkü'nün yalnız olmadığını ve asla yalnız bırakılmayacağını gösterdik. Rumların ateşe verdiği ekin tarlalarına, gül bahçesine girer gibi paraşütle indirme yapan Mehmetçiğimiz, denizci leventlerimiz cesaretlerini bir kez daha tarihe kazımıştır.

O gün burada hangi coşku, sevinç ve gurur hakimse Türkiye'de aynı bayram havası hakimdir. Bugün de bayram olarak kutladığımız 20 Temmuz'ı Kıbrıs Türk halkının barış ve istikrar özlemi ve idealleri doğrultusunda egemenlik haklarının ve eşit statüsünün korunmasının sembolü olarak görüyoruz.

"KIBRIS'TA FEDERAL ÇÖZÜM MÜMKÜN DEĞİL"

Adanın güneyinde ise kendilerini Kıbrıs adasının tek hakimi gören şımarık zihniyet var. Rum lider EOKA teröristlerini anma törenlerine katılıyor, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimiz Güney'e geçtiklerine saldırıya uğruyor, Güney'deki camiler kundaklanıyor. İşte geçenlerde Yunanistan Savunma Bakanı akla ziyan açıklamalar yaptı. Sayın Miçotakis'le yurt dışında bir araya geldik, kendilerine ayın 20'sinde biz KKTC'deyiz, duydum ki sen de Güney'desin, herhalde bizlere sataşma yapmazsın dedim. Böyle bir şey düşünmediğini söyledi. Düşünmüyorsan mesele yok dedik, yola devam. Bölgede devam eden çatışmalar karşısında tüm adanın güvenliğini tehdit etme riski olan son derece sorumsuz adımlar atılıyor. Aynı suda iki kez yıkanılmaz. Adadaki gerçekleri görmezden gelerek hiçbir yere varılmaz. Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inanıyoruz. Müzakerelere yıllar önce İsviçre'de bıraktığımız yerden devam edelim demenin kimseye faydası yoktur. Biz Kıbrıs'ta kalıcı barışı ve çözümü sağlamaya hazırız. Çözüm yolunda uzatılan hiçbir eli havada bırakmayız. "

ERDOĞAN İLE ÖZEL SOHBET ETTİ

Protokol çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve CHP lideri Özgür Özel, yan yana oturdu. Özel ve Erdoğan’ın bir süre sohbet ettikleri görüldü.