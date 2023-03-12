Patronlardan iktidara ek vergi isyanı

On bir ili etkileyen depremlerin ardından kurumlar vergisi mükellefi olan şirketlere ek vergi geldi. TBMM'de kabul edilen düzenleme ile şirketlerin 2022 yılı gelirleri için verecekleri beyannamelerinde indirim konusu yapılan indirim ve istisnalar üzerinden yüzde 10 oranında tahsil edilecek.

Bloomberg HT'ye konuşan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, sayıları 1 milyonun üzerinde olan kurumlar vergisi mükelleflerinden geçici vergi alınması yerine 22 bin civarındaki kurumlar vergisi teşviki almış mükelleften kesinti yapılmasının "adaletsiz" olduğunu söyledi.

'Sıkıntılı ve adaletsiz'

"Kamu finansman ihtiyacının kamu gelirlerine zaten en yüksek katkıyı yapan kurumsal şirketlerden geçmiş dönem işlemleri baz alınarak karşılanmak istenmesinin öngörülebilirlik ilkesi açısından sıkıntılı ve vergi tabanı açısından adaletsiz olduğunu düşünüyoruz" diyen Turan, "Deprem nedeniyle ortaya çıkan ek harcama ihtiyacı, eğer vergi geliri artışı ile karşılanacaksa örneğin geçici kurumlar vergisi oranı artışı gibi adaletli bir yöntemle karşılanmasının daha uygun olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.