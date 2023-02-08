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Erdoğan'ın 2003 Bingöl depreminde yaptığı açıklamanın görüntüleri ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremin ardından 'Böylesi bir depreme hazır olmak mümkün değildi' şeklinde bir ifade kullanan Erdoğan'ın, 2003 yılında gerçekleşen Bingöl depremi ardından yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 23:46
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İktidara gelmesinden 7 ay sonra yaşanan Bingöl depreminde açıklama yapan Erdoğanın görüntüleri ortaya çıktı

Erdoğan'ın 2003 Bingöl depreminde yaptığı açıklamanın görüntüleri ortaya çıktı
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Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından vatandaşlar ellerinden geldiğince bölgelere yardım ulaştırmaya çalışırken birçok deprem bölgesine hâlâ yardım ulaşamıyor. 

AKP'nin 20 yılı aşkın süren iktidarında olası deprem felaketlerine yönelik herhangi bir adım atmaması detayı da dikkat çekiyor.

Erdoğan, iktidara geldikten sonra gerçekleşen 2003 Bingöl depreminin ardından, "Bu olay, kamu otoritesinin devlet imkanlarını nasıl kullandığını ortaya koymuştur. Olay kader diye geçiştirilemez. Olayda siyaset yankesiciliği ve kamu yönetimi kalpazanlığı yatmaktadır" demişti.

Erdoğan'ın, iktidara gelmesinden 7 ay sonra gerçekleşen 2003 Bingöl depreminde yaptığı açıklamanın görüntüleri ortaya çıktı.

"YÖNETİM KALPAZANLIĞI"

Erdoğan o dönem yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yeraltında fay kırıklarından önce bağışlayın söylemek zorundayım, kırılan ar damarlarıdır. Malzemeden çalmanın arkasında ahlak hırsızlığı, demokrasiden çalmak, hukuk kapkaççılığı, siyaset yankesiciliği ve kamu yönetimi kalpazanlığı yatmaktadır.

Bu olay, kamu otoritesinin devlet imkanlarını nasıl kullandığını bütün çıplaklığı ile ortaya koymuştur. Olay kader diye geçiştirilemez.

17 Ağustos depreminden sonra TBMM’de deprem araştırma komisyonu kuruldu. Komisyon 38 öneride bulundu. Hükümetin neler yapıp neleri yapmadığı işte ortada.

Sorun, sadece inşaat malzemesi çalmaya indirgenemez. Depremlerden sonra ortaya çıkan felaketler aslında geçmişten bugüne miras kalmış bir yönetim sorununun sonucudur. İnşaatlarda zemin etüdü, malzeme ve kontrol eksikliği varsa netice bu olur.”

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Kader
9.02.2023 00:03
Kader diyerek geçiştirilemez nokta.  
 
Bora
8.02.2023 23:59
Demek 20 senede deprem konusunda bir adim ileri gidememisiz ki egitim de falan 50 sene geriye gittik  
 
Halil
8.02.2023 23:58
Ayni Erdoğan 20 yıl sonra "Böylesine büyük bir depreme hazırlıklı olamazdık" diyecekti  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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