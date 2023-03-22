Uçuş ekipleri kendileri için sandık kurulmasını istiyor

14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi öncesi uçuş ekipleri ve personeller için sandık kurulup kurulmayacağı merak konusu oldu.



Yurt dışında yaşayan vatandaşlar için havalimanlarına sandık kurulacağı bilinirken, seçim günü yurt dışında görevde olacak ekipler için havalimanlarına sandık kurulması talep edildi.



Seçim günü özellikle ER uçuşları olarak bilinen uzak ülke seyahatlerinde olacak başta uçuş ekipleri olmak üzere, teknisyen uçan şef gibi personeller, uçuşe gitmeden önce havalimanlarında oy kullanmak istiyor.





Bununla ilgili ciddi bir talep olduğu ve havalimanlarında personeller için de ayrı bir sandık kurulması gerektiği vurgulandı.

AirportHaber Genel Koordinatörü ve İYİ Parti milletvekili aday adayı Ali Kıdır, yaptığı paylaşımla uçuş ekipleri için sandık kurulup, kurulmayacağını sordu: