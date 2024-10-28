İktidara yakın anket şirketinde sürpriz sonuçlar... Listedeki ismi görenler inanamadı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İktidara yakın anket şirketinde sürpriz sonuçlar... Listedeki ismi görenler inanamadı!

ASAL'ın ‘Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?’ yeni seçim anketinde başa baş yarışa sahne oldu.

İktidara yakınlığı ile bilinen ASAL araştırma şirketinin ‘Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?’ anketinde başa baş bir yarışın olduğu görüldü. Ankette AKP 32,5 yüzdeyle önde olduğu kaydedilirken, CHP’nin hemen arkasında 31,7 yüzde oy ile aldığı belirtildi.

Pek çok siyasi anket, son yaşanan gelişmeler sonrası yeni anketler yapmaya başladı. ASAL araştırma şirketi de bunlardan biri oldu.

BAŞA BAŞ BİR YARIŞ

Ankette AKP ile CHP arasında başa baş bir yarışın olduğu görüldü. AKP, yüzde 32,5 oy oranında olurken hemen ardından takip eden CHP yüzde 31,7 oy aldı.

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YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NUN OY ORANI DEVA VE GELECEĞİ GEÇTİ

Bahçeli’nin Öcalan açılımı sonrasında yapılan ankette MHP’ye yansıması ise 1 puan olduğu görüldü. Yüzde 10’larda olan MHP’nin oyunun yüzde 9’a düştüğü görüldü. Diğer Milliyetçi partilerde ise bir yükselişin olduğu da görüldü. İYİ Parti 4,7, Zafer Partisi 4,3 oy alırken, yeni kurulacak olan bir diğer milliyetçi kökenli Yavuz Ağıralioğlu’nun ise yüzde 1,5 oy aldığı kaydedildi.

Yapılan anket çalışmasında kararsızların dağıtılması sonucunda şu yüzdeler ortaya çıktı;

AK Parti:%32.5,

CHP:%31.7,

MHP:%9.0 ,

DEM Parti:%8.6,

İYİ Parti:%4.7,

Zafer Partisi:%4.3,

Yeniden Refah Partisi:%3.5,

Yavuz Ağıralioğlu:%1.5,

Türkiye İşçi Partisi:%1.3,

Diğer:%2.9.

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