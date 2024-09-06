İktidara yakın anket şirketinden Saray’da moralleri bozan anket

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri (Yüzde 49.1 ve yüzde 52.2) ile 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen yerel seçim sonuçlarını (İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun yüzde 10, Ankara’da Mansur Yavaş’ın yüzde 30 gibi farkla kazanacağını) bilen iktidara yakın BETİMAR Anket Şirketi 26 ilde 1500 kişiye sorular yöneltti.

Ankete katılanlara önce siyasi fikirleri soruldu:

Muhafazakar yüzde 12.5, Müslüman/İslamcı yüzde 21.3, Atatürkçü/Laik yüzde 24.8, Türk milliyetçisi yüzde 21.1, Kürt milliyetçisi yüzde 1.9, Demokrat/Sosyal Demokrat yüzde 7.5, diğer yüzde 6.1, cevap yok yüzde 4.9.

Ardından vatandaşlara “Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?” sorusu yöneltildi.

CHP, AKP’YE 5 PUAN FARK ATTI

Kararsızlar dağıtılmadan önce çıkan sonuçlar:

CHP yüzde 31.1, AKP yüzde 26.3, MHP yüzde 8.7, DEM yüzde 7.6, Yeniden Refah Partisi yüzde 5.7, Zafer Partisi yüzde 3.4, İYİ Parti yüzde 2.6, TİP yüzde 0.9, Diğer 3.1, Oy kullanmayacağım yüzde 4.6, Kararsızım yüzde 4.4, Cevap yok 1.4, Geçersiz atacağım yüzde 0.3.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra çıkan sonuçlar ise:

CHP yüzde 34.7, AKP yüzde 29.4, MHP yüzde 9.9, DEM yüzde 8, Yeniden Refah Partisi yüzde 6.5, Zafer Partisi yüzde 3.9, İYİ Parti yüzde 3.2, TİP yüzde 1, diğer yüzde 3.5.