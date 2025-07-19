İktidara yakın gazeteci “tek bir ihtimal var” diyerek açıkladı: Eli kulağında

Kabine kulisleri Türkiye gündemine oturdu. Pek çok yandaş gazeteci ise kulislerini paylaşmaya devam ediyor. İktidara yakın gazeteci Osman Diyadin, Erdoğan’ın 2028 veya 2027 seçimlerine yeni bakanlar kurulu ile gireceğini açıkladı. Diyadin ‘tek bir ihtimal var’ diyerek, 24 Temmuz’u işaret etti.

22 yıllık AKP iktidarı geçtiğimiz yerel seçimde sona ermişti. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ise il, ilçe ve MYK kurulunda değişimlere gitmişti. Değişimler sürerken kabinede de aynı olayların yaşanması bekleniyor. Kabinede kimlerin gidip, kimlerin geleceği isim kulisleri havada uçuşuyor.

“YENİ BAKANLAR KURULU İLE 2028 VEYA 2027 SEÇİMLERİNE GİRECEK..”

Yandaş gazeteci Osman Diyadin, kabine kulisine ilişkin, dün X hesabından yaptığı paylaşım tekrardan gündeme oturdu. Diyadin, ‘şu bir gerçek’ diyerek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan oluşturması beklenen yeni bakanlar kurulu ile 2028 veya 2027 seçimlerine girecek.. Yani bir bakıma Türkiye’yi seçime taşıyacak bir Bakanlar Kurulu bekleniyor..” dedi.

“ELİ KULAĞINDA..”

Geçtiğimiz günlerde kabinede verdiği kulis bilgisine ilişkin dezenformasyondan “ Gündemde böyle bir şey yok” diye bir açıklama gelmemesine ayak basan Diyadin, “Bekleyip görelim.. Yine söylüyorum… Eli kulağında..” ifadelerini kullandı.

Resmi Gazete Yayınlandı…

Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen kabine değişikliğine yine

yer vermedi…

Bu da şunu gösteriyor ki

TBMM 24 Temmuz’da tatile girmeyecek…

Beklemeye devam!.. pic.twitter.com/ofHZcG3z43 — Osman DİYADİN (@diyadinosman) July 18, 2025

İKİ TARİH DETAYI

İki tarih detayını paylaşan Diyadin, “TBMM 24 Temmuz’da tatile girmeyecek… Yani çalışacak.. O durumda yine gözler TBMM’nin tatile gireceği güne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan’da olacak.. Çünkü Temmuz 24’de TBMM’nin tatile gireceği konuşuluyor ki eğer girerse (temin edilemeyeceği için) kabine işi Ekim ayına kalır!..” şeklinde konuştu.