İktidara yakın Memur-Sen zam talebini açıkladı

Memur-Sen toplu iş sözleşmesi için taleplerini açıkladı. İktidara yakın sendikanın Genel Başkanı Ali Yalçın, 2024 yılı için maaşlara yüzde 70 zam istediklerini söyledi.

İktidara yakın Memur-Sen zam talebini açıkladı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 4 milyona yakın kamu görevlisi, 2 milyondan fazla kamu görevlisi emeklisini kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerini açıkladı.

Memurlar için toplu sözleşme maratonu başlıyor. Ali Yalçın, 2024 yılı için memur maaşlarına yüzde 70, 2025 yılı için ise yüzde 40 zam talep ettiklerini söyledi. Bekar ve yeni işe başlayan memur maaşının da en düşük 22 bin lira olması sözünün yerine getirilmesini istedi.

"SEYYANEN ZAM MEMUR EMEKLİLERİNE DE YANSITILMALI"

Konuşmasında seyyanen zammın memur emeklisine yansıtılması gerektiğini vurgulayan Yalçın, "2024-2025 kapsamındaki iki yıllık süreçte toplam yüzde 110 artış talep ediyoruz. Bununla birlikte 8 bin 77 TL olan seyyanen zammın memur emeklisine de yansıtılması gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yalçın, 2024 ocak ayında en düşük emekli maaşının 29 bin 700 liraya yükseltilmesi gerektiğini, memurlara 7 bin 600 lira kira yardıım yapılması gerektiğini talepleri arasında sıraladı.

2024 İÇİN YÜZDE 70 ARTIŞ TALEBİ

Sendika olarak taleplerini dile getiren Ali Yalçın, "Zammın 6 ayda bir değil 3 aylık dönemlerde yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Kamu görevlilerine aylık 7 bin 600 TL kira yardımı talep ediyoruz. 2024 için yüzde 70, 2025 için yüzde 40 artış istiyoruz. 2024 Ocak'ta en düşük memur maaşının 29.700 TL'ye yükselmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

İşte Memur Sen’in talepleri:

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