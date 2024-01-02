İktidara yakın şirket hem cebini hem denizi dolduracak. Maliyeti 963 milyon TL

Uğur Şahin'in haberine göre; Hema Endüstri, İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz’da "Pearl Of İstanbul Güzelce Marina Projesi"ni hayata geçirmeyi planlıyor. Proje, 173 bin metrekarelik dolgu alanı üzerinde yat limanı, rezidans, villa, otel, ticaret ve sosyal alanlardan oluşuyor.

Projenin ÇED süreci başladı ve maliyeti 963 milyon TL olarak belirlendi. Projenin dört yılda tamamlanması ve 472 yat kapasitesine sahip olması hedefleniyor.

SAHİBİ YİNE TANIDIK

Pearl Of İstanbul Güzelce Marina Projesi’ni gerçekleştirmek isteyen Hema Endüstri A.Ş.'nin sahibi Mehmet Hattat, iktidar yanlısı bir iş adamı olarak biliniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlığı döneminde Hattat’ın Hema Metal Döküm Fabrikası’nın açılışına katılmış ve ondan uçak üretmesini istemişti. Hattat da bu talebe olumlu yanıt vermişti. Hema Endüstri, daha önce de İBB’ye arsa bağışlayarak gündeme gelmişti.

Şirketin Maslak’taki milyar dolarlık projesi, imar hukukuna uygun olmadığı için mühürlenmişti. Şirket, ruhsat alabilmek için İBB’ye arsalarını bağışlamıştı.

PROJEDE REZİDANS DA VAR

Büyükçekmece Kumburgaz’da Hema Endüstri’nin yapacağı Pearl Of İstanbul Güzelce Marina Projesi’nin yanında, şirketin sahibi Mehmet Hattat’ın 52 bin metrekarelik bir arazisi daha var.

Bu arazi, denize sıfır ve İstanbul’un en değerli yerlerinden biri. Hattat, burada Pearl Of İstanbul Projesi adıyla bin 730 rezidans ve 390 odalı bir otel yapmayı planlıyor.

Proje, 2016’da Çevre, Şehircilik Bakanlığı’ndan izin almıştı. Ancak inşaat çalışmaları yarım kalmıştı. Aynı bölgede, Hattat’ın 6 bin metrekarelik bir arazisi daha var. Burada da bir apart otel inşa ediliyor. Hattat’ın bir başka arazisi ise konut alanı olarak belirlenmiş. Burada da beş villa yapılması isteniyor.