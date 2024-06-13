İktidardan etki ajanlığı düzenlemesinde geri adım

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, parlamento muhabirleriyle bir araya geldi. TBMM’de gerçekleşen buluşmada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emir, AKP iktidarının etki ajanlığı düzenlemesine ilişkin de çarpıcı açıklamalar yaptı.

Murat Emir, Etki Ajanlığı ve “Zorlama Hapsin” Dokuzuncu Yargı Paketi’nde olmayacağı hakkında söz alındığını açıkladı. İktidarın gündeminde olan Dokuzuncu Yargı Paketi’ndeki, “Etki ajanlığı” maddesinin çıkarılacağını kaydeden Emir, söz konusu yargı paketine ilişkin kaygılarını dile getirerek, “Bu taslağın MHP tarafından hazırlandığı yönünde de bilgiler var. Bu taslağın içinde kabul edemeyeceğimiz hükümler var, bunların başında da Etki Ajanlığı maddesi geliyordu.” ifadelerini kullandı.

Etki ajanlığının sınırları belli olmayan bir madde olarak karşımıza çıktığının altını çizen Emir, “Bunun savcılara bir maymuncuk olarak verildiği, savcıların kimi zaman istediklerinde kapıları onunla açabilecekleri, istediklerini yargılayabilecekleri bir alan yaratıyordu.” dedi.

Yaptığı konuşmada, hukuk devletinde böyle öngörülemez ceza maddelerinin olamayacağını vurgulayan Emir, “Ceza maddeleri kesin, açık, öngörülebilir ve sınırlarının belli olması gerekiyor. Türkiye’yi kaotik bir ortama sokmak için kullanılabileceği yönünde kaygılarımız vardı.” açıklamasında bulundu.

Emir, söz konusu maddeye yönelik iktidarın geri adım attığını ifade ederek “ Geldiğimiz noktada, dokuzuncu yargı paketinde bu maddenin yer almayacağı sözü verildi. 6284 Sayılı Yasa’nın en önemli maddelerinden biri olan, “Zorlama hapsin” kaldırılacağı kaygısı da vardı. O konunun da yer almayacağı sözü verildi.” ifadelerini kaydetti.