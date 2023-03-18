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Mısır’la normalleşme adımı: Büyükelçiler atanacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kahire'ye yaptığı ziyarette, Türkiye-Mısır ilişkilerinin normalleşmesi yönünde büyükelçi atanacağını duyurdu.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 14:03
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İktidardan Mısır ile normalleşme adımı: Büyükelçiler atanacak

Mısır’la normalleşme adımı: Büyükelçiler atanacak
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Mısır'ın başkenti Kahire’yi 11 yıl sonra ziyaret eden ilk üst düzey isim olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri başkanlığındaki Mısır heyetiyle görüşme gerçekleştirdi.

Toplantı sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, diplomatik ilişkilerin en kısa sürede büyükelçi seviyesine getirileceğini duyurdu. Şükri’yle görüşmelerinde tarafların enerji, ticaret, ulaştırma ve diplomasi gibi alanlarda ilişkileri güçlendirme iradesi gösterdiğini kaydeden Çavuşoğlu, ilişkilerin normalleşmesi yönünde atılan somut adımlardan büyük memnuniyet duyduklarını, Türkiye ve Mısır’ın işbirliğini geliştireceğini söyledi.

Mısır Dışişleri Bakanı Şükri de, Türkiye'yle ilişkileri tümüyle normalleştirme yönünde siyasi bir istek olduğunu ifade ederek “Sağlam zemine sahibiz ve Türkiye ile ilişkileri güçlü bir şekilde yeniden kuracağımızdan eminiz. Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki ülkenin de çıkarınadır” dedi.

Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk Dışişleri Bakanı oldu. Mısırlı Bakan Şükri de, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 27 Şubat'ta dayanışma ve taziyede bulunmak için Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Bakan Çavuşoğlu'yla görüşmüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Çavuşoğlu’nun Kahire ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden tesisinin başlangıcı olduğunu duyurmuştu.

ERDOĞAN, SİSİ İLE EL SIKIŞMIŞTI

Türkiye-Mısır ilişkileri, 2013’te Mısır’ın Müslüman Kardeşler üyesi eski lideri Muhammed Mursi’nin devrilmesiyle giderek kötüye gitmişti. Ancak iki ülkeden yetkililer, normalleşme çabaları kapsamında birkaç defa bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kasım ayında 2022 FIFA Dünya Kupası’nın açılışına katılmak üzere gittiği Doha’da daha önce “Aynı masaya oturup darbecileri meşrulaştırmam” dediği Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile el sıkışmıştı.

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