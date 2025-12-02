Rüzgar öyle çetin ki yelkenler ona ayak uyduramıyor… Eski gemicilerin bu tabiri, iktidarın ekranlardaki amiral gemisi olan A Haber’in bugün yaşadığı sıkıntıyı çok iyi anlatıyor. Nasıl mı?

İktidara yakınlığıyla bilinen A Haber, yayımladığı bir haberde terör örgütü PKK’nin lideri Abdullah Öcalan için “Sayın Abdullah Öcalan” ifadesini kullandı.

Söz konusu ifadeler sosyal medyada tepki topladı. Kanalın sosyal medya mecralarındaki her hesabının altına eleştirel yurttaş yorumları düştü. Bu tazyik, 2 saat içinde A Haberi’i de pes ettirdi ve kanalın resmi hesabından bir açıklama geldi:

BEN YAPMADIM DEM YAPTI

“Bugün DEM Parti Basın Bürosu tarafından, parti heyetinin İmralı ziyaretiyle ilgili gazetecilere bir basın bilgilendirmesi paylaşılmıştır. Söz konusu basın notu haber merkezimize ulaştığında, alt bantta sehven olduğu şekliyle yayınlanmıştır. Durum fark edilir edilmez ilgili alt bant yayından derhal kaldırılmıştır.”

OYSA KANAL, SAHİBİNİN SESİ

A Haber, eleştiri yağmuru başlayınca özür şemsiyesini açsa da aslında -her zamanki gibi- tepkilerin odağına yerleşen o KJ de (alt yazı) yine iktidar bloğunun söyleminin dışında değildi. Öcalan’a itibar atfetme işinde hem AKP’nin hem MHP’nin hatrı sayılır bir arşivi var:

Erdoğan 2007’de BBC’ye verdiği bir röportajda “Sayın Öcalan” ifadesini kullanmıştı. Bundan birkaç önce şehitler için “kelle” demesi nedeniyle çektiği tepkiler, bu “sayın” hadisesiyle birlikte arşa çıkmıştı ki imdadına Hürriyet’in başındaki Ahmet Hakan yetişmiş ve “dedi ama bir sor niye dedi” tadında, kimsenin anlayamadığı bir yazı yazmıştı.

Şimdinin Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan, ilk “süreç” sırasında Öcalan’ın vasıflarını överken, daha yakın zamanda AKP milletvekili Azmi Ekinci de Öcalan’dan “sayın” diye bahsetmişti.

İktidar bloğundan ve yeni ‘süreç’ten dem vurmuşken MHP cephesine bakmamak olmaz; MHP Lider Bahçeli’nin daha 2 hafta önce Öcalan’a “süreç”e dair verdiği sözde durduğu için teşekkür etmiş, bu durumu “tarihi” olarak değerlendirmişti.

Arşiv böyle uzayıp giderken, günün sonunda olan A Haber’e oldu…