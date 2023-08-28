İktidarın ortağı HÜDAPAR Genel Başkanı’ndan karma eğitimle ilgili akıl almaz sözler

HÜDA Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’ndan karma eğitimle ilgili akıl almaz sözler geldi. Seçimde Cumhur İttifakı’na destek veren Yapıcıoğlu, Özellikle karma eğitimin devam ettiği okullarda gençler birbirini taciz edebilirler" dedi.

İktidarın ortağı HÜDAPAR Genel Başkanı’ndan karma eğitimle ilgili akıl almaz sözler

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, karma eğitimi hedef aldı. Partisinin Kızıltepe İlçe Kongresi'nde konuşan Yapıcıoğlu, "Özellikle karma eğitimin devam ettiği okullarda gençler birbirini taciz edebilirler" ifadesini kullandı.

"Bizim mutlaka müfredatımızı sil baştan gözden geçirecek bir eğitim devrimine ihtiyacımız var" diyen Yapıcıoğlu, "O çok iyi eğitim almış çocuklar, kendi anne babalarının katili durumuna gelebilirler. Okul ve sınıf içerisinde kendi akranlarına akla hayale gelmeyecek bazı davranışlar ortaya koyabilirler. Özellikle karma eğitimin devam ettiği okullarda gençler birbirini taciz edebilirler” ifadelerini kullandı.

"ANNE BABA KATİLİ OLABİLİR, BİRBİRİNE TACİZ EDEBİLİRLER"

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu şunları söyledi:

"Bizim müfredatla ilgili çok ciddi sorunlarımız var. O güzel binaların içerisinde çocuklarımıza ne öğretiliyor, milli eğitimin müfredatında ne var, niçin biz bu okullarımızdan istediğimiz verimi alamıyoruz? 12 yıllık zorunlu eğitim dedik. Bu eğitim sistemi çocuklarımızı 6 yaşında, hatta şimdi okul öncesi eğitimle birlikte daha küçük yaşlardan bizden alıp, 19 yaşına kadar eğitmeden, sadece bazı bilgiler vererek, 19 yaşında da bize diyor ki, 'Biz sizin çocuğunuzu eğitemedik, alın buyurun siz eğitin.' diyor. Aslında 19 yaşına gelmiş çocuğun eğitim çağı geçmiştir. Artık ailesi de onu eğitemiyor. Özetle bizim mutlaka müfredatımızı sil baştan gözden geçirecek bir eğitim devrimine ihtiyacımız var. Biz önce insan yetiştirmeliyiz. Eğer yetiştirdiğimiz doktor, mühendis, hukukçu, öğretmen, yetiştirdiğimiz herhangi bir meslek sahibi, bizi biz yapan değerleri öncelemiyorsa, sadece daha iyi bir kazanç elde etmenin peşindeyse, eğitim sisteminde ciddi bir sorun var. Eğer biz çok zeki çocuklarımızı insani değerlerle, manevi değerlerle teçhiz etmezsek, o çok zeki olanlar, kimsenin fark edemeyeceği dolandırıcılık yöntemleriyle milletin cebini boşaltabilirler ya da o çok iyi eğitim almış çocuklar, kendi anne babalarının katili durumuna gelebilirler. Okul ve sınıf içerisinde kendi akranlarına akla hayale gelmeyecek bazı davranışlar ortaya koyabilirler. Özellikle karma eğitimin devam ettiği okullarda gençler birbirini taciz edebilirler. Gençler birbirine insanın, insana yapamayacağı muameleleri yapabilirler. Bunun sorumlusu o gençler değildir. O gençleri eğitemeyen, onları o hale düşürmeye adeta teşvik eden, zorlayan eğitim sistemidir. Mutlaka bu konuda çok ciddi önlemler almak zorundayız."

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