İktidarın paketi ortalığı savaş alanına döndürdü. Milletvekilleri bile yaralandı

Arjantin’de Milei hükümetinin çıkarmaya çalıştığı tartışmalı reform paketine karşı ülke ayağa kalktı. ‘Ekonomik Reform Paketi’ olarak bilinen pakete karşı başkent Buenos Aires’te binlerce kişi sokağa çıktı.

Kongre binası önüne gelen binlerce kişi pakete sert tepki gösterirken polisle çatışmalar yaşandı. Göstericilerin molotof kokteyli atması sonrası polis ekipleri biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Olayda 40 kişi yaralanırken yaralananlar arasında milletvekilleri de yer aldı. Yaralanan milletvekilleri hastaneye kaldırıldı.

Protestoya sosyal örgütler, sol partiler, emekliler, öğretmenler ve çeşitli sendikalar destek verdi.

Tartışmalı tasarıya muhalefet partileri sert tepki gösterirken iktidar partisi ise ülkenin geleceği için tasarının kabul edilmesi gerektiğini savunuyor.

Arjantin Devlet Başkanı Milei, yasayla ilgili tartışmaların 6 aydır devam ettiğine dikkat çekerek, “Eğer hızlıca kabul edilseydi uyum süreci daha az sancılı olurdu fakat siyaset bunu umursamıyor" dedi.

TEPKİ ÇEKEN REFORM PAKETİNDE NELER VAR?

Arjantin’de “Temel İlkeler ve Başlangıç Noktaları Yasası” olarak bilinen tasarı ile ekonomide devletin müdahalesinin azaltılması hedeflenerek, serbest piyasanın daha etkin olması ön görülüyor.

Özel sektör yatırımlarının artmasını isteyen hükümet, özelleştirmeleri de devreye almak istiyor.

Devlet Başkanı Milei'nin en büyük seçim vaatlerinden birisi olarak gösterilen ekonomik reform paketi, nisan ayında Temsilciler Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edilmişti.