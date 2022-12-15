İktidarın sesi Abdülkadir Selvi’ye göre Erdoğan ‘İmamoğlu kararına üzülecek': İbre artık dönmüş durumda

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, yerel seçim sürecinde Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada 2 yıl yedi ay 15 gün cezası verildi. Ayrıca İmamoğlu hakkında ‘siyasi yasak’ süreci de başlatıldı.

Karar temyize açık. Ceza üç yıldan az olduğu için İBB başkanı hapse girmeyecek. Ceza onanırsa bir günlüğüne cezaevine girip çıkacak. Ancak belediye başkanlığı ve CHP üyeliği düşecek.

Karar üzerine binlerce kişi İBB binasının bulunduğu Saraçhane’ye akın etti. İmamoğlu’nun mahkumiyeti sosyal medyada da infiale yol açtı.

İktidara yakınlığı ile bilinen Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, CNN Türk’ te katıldığı programda, İBB başkanıyken okuduğu bir şiirden ötürü hapse atılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karara üzüleceğini öne sürdü.

Ayrıca kararı ‘Altılı Masa’nın iradesine bir müdahale olarak değerlendiren Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıyorsun, karşındaki adam siyasi suçlu duruma düşmüş oluyor. Rakibin mağdur olursa 1-0 yenik başlarsın. İbre artık Ekrem İmamoğlu’na dönmüş durumda. Verilen kararın siyasi yasağa girmesi için 1 yıl 6 aydan başlıyor, alenen işlendiği için artırılıyor.

Böylece 2 yıl 7 aya çıkıyor. Hem hapis hem siyasi yasak kararını giriyor. İmamoğlu'nun aday olması önünde bu karar kesinleşene kadar bir engel yoktur. Bu karar istinafa gidecek, ondan sonra Yargıtay'a gidecek. İnşallah Türk demokrasisi böyle bir durumu yaşamaz.

İmamoğlu'nun adaylığı çıkar. Bu aynı zamanda Altılı Masa'nın iradesine de yapılmış bir müdahaledir. Altılı Masa da zannediyorum bu kararı dikkate alacaktır. Doğrudan Cumhurbaşkanı seçimine yönelik mahkeme salonundan çıkan bir karar olarak düşünüyorum."