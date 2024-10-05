İktisatçı Mahfi Eğilmez enflasyonun tek haneye nasıl düşeceğini kelime kelime anlattı

Türkiye 1970'li yıllardan bu yana yüksek enflasyonla uğraşıyor. İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez bu sefer başka bir formül verdi. O formülle birlikte enflasyondan kurtulmanın reçetesini de açıkladı.

Türkiye'nin içinde bulunduğu tablodan sıyrılmak için reformlara ihtiyacı olduğunu tekrar eden Mahfi Hoca,formülü bir kez daha ortaya koydu.

Finans uzmanı Prof. Dr Şenol Babuşcu yıl sonu enflasyon hedefinin tutup, tutmayacağını açıkladı

Mahfi Eğilmez, "Türkiye enflasyonu nasıl tek haneye indirir" sorusuna yanıt verdi. O yanıtla birlikte reçeteyi de yazan Mahfi Hoca "Hukuk dışılığı, liyakat dışı atamaları, demokrasi yokluğunu, kadın ve çocuk cinayetlerini, yolsuzlukları, orman yangınlarını, çevre katliamını, kamu parasının israfını tek haneye düşüremezsek enflasyonu tek haneye düşüremeyiz." dedi.

Hazine ve Maliye eski Müsteşarlarından duayen iktisatçı Mahfi Eğilmez, yanıtını bilse de hiçbir dönem hayata geçirilmeyen çözümü de dile getirdi.

Çözümün formülünü tersten anlatan Mahfi Eğilmez, yoksuzluk, hukuk, atamalar, demokrasi, kadın ve çocuk cinayetleri, çevre katliamları, orman yangınları ve kamu israfından söz eden Eğilmez'in verdiği reçete şöyle:

"Hukuk dışılığı, liyakat dışı atamaları, demokrasi yokluğunu, kadın ve çocuk cinayetlerini, yolsuzlukları, orman yangınlarını, çevre katliamını, kamu parasının israfını tek haneye düşüremezsek enflasyonu tek haneye düşüremeyiz."