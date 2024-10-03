Finans uzmanı Prof. Dr Şenol Babuşcu yıl sonu enflasyon hedefinin tutup, tutmayacağını açıkladı

ZiraatBankası eski Genel Müdür Yardımcısı,Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu TÜİK'in bugünkü enflasyon verisini açıklamasının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

YIL SONU HEDEFİ YÜZDE 43 TUTAR MI?

Ekonomi yönetimin yıl sonu hedefi yüzde 43'tü...Peki bu hedef tutar mı? Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'in bugün açıkladığı yıllık enflasyon rakamı yüzde 49,38...Yüzde 43'lük enflasyon öngörüsünün tutması için son iki ayda ne kadar aylık enflasyon çıkması gerekiyor? İşte bu soruya Prof. Dr Şenol Babuşcu yanıt verdi. Kağıdı kalemi eline alan Babuşcu hesap yaptı. Bundan sonraki aylarda yani enflasyonun her ay için yüzde 1,72 çıkması gerekiyor. Ekimde, kasımda ve aralıkta enflasyon yüzde 1,72 çıkması halinde yüzde 43'lük enflasyon öngörüsü tutabiliyor. Bakalık TÜİK bundan sonraki aylarda, aylık enflasyonları ne kadar çıkaracak?

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Finans uzmanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu'nun paylaşımı şöyle:

"Yıl sonu enflasyonun % 43 olması için bundan sonraki 3 ayda aylık enflasyonun % 1,72 olması gerekiyor."