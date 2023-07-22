İlaç devi iflas etti. Binlerce kişi işsiz kalacak

Reuters'in haberine göre, küresel ekonomik kriz şirketleri iflas ettirmeye başladı. Son iflas haberi bu kez ilaç şirketinden geldi. Obeziteye karşı savaş açan 9 Meters Biopharma isimli ilaç şirketi iflas ettiğini açıkladı. Binlerce çalışan işsiz kalacak.

Şirket, son yıllarda en fazla yatırım toplayan ilaç firmalarının başında geliyordu. 9 Meters Biopharma şirketinin iflasında hisselerinin yüzde 66'lık erime yaşamasının etkili olduğu söylendi.

İlaç geliştiricisi 9 Metre Biopharma (NMTR.O) ve birimleri, yapılan yasal bir başvuruda, hisselerinin piyasa öncesi ticarette f değer kaybetmesine yol açarak, Bölüm 11 iflas koruması için başvuruda bulundu.

Açıklama, bir obezite ilacı adayını insan denemelerinde test etmeye hazırlandığını söylemesinden aylar sonra geldi. Şirket ayrıca, kısa bağırsak sendromunun potansiyel tedavisi için orta aşama bir denemede başka bir ilaç adayı olan vurolenatidi test ediyordu.

Son dönemlerde 128 milyon dolar yatırım toplayan ilaç şirketi için yer alan bilgide, nadir görülen sindirim hastalıkları, karşılanmamış ihtiyaçları olan GI koşulları ve bağırsak biyolojisinin katkıda bulunan bir faktör olduğu zayıflatıcı rahatsızlıkları olan kişiler için yeni tedavilere öncülük eden klinik aşamalı bir şirket olduğu biliniyor.