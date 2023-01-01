Vatandaşlar ilaç bulabilmek için eczane eczane geziyor. Eczacılar isyan ediyor

Türkiye’de eczanelerin ilaca erişememe sorunu devam ediyor. Eczanelerde neredeyse 4 ilaçlardan biri bulunamıyor. İlaç fiyat kararnamesinde güncelleme yapıldı. Euro kuru 7,86 TL’den 10.75 TL’ye çıkarılmasına rağmen ilaç yokluğuna çare olmadı.

ANKA’da yer alan bilgilere göre, Bursa Eczacı Odası Başkanı Okan Şahin, "Bilim insanlarının yaptığı çalışmalara göre de önümüzdeki ocak ayında çok ciddi bir salgın bekleniyor hastalıklarda. Bu salgın neticesinde hastane acillerinde de bir artış bekleniyor. Ancak daha hala bu ilaçlara ulaşılamıyor olması bizleri çok ciddi anlamda tedirgin ediyor. Bununla alakalı yetkililerin bir an önce bir çözüm bulmasını bekliyoruz" dedi.

Bursa Eczacı Odası Başkanı Okan Şahin, ilaç kurunun 7,86 TL’den 10,75 TL’ye çıkarılmasının piyasadaki ilaçların bulunması noktasında ilk başta rahatlatıcı etkisi olacağını düşündüklerini, ancak aradan geçen sürede herhangi bir düzelme olmadığını söyledi.

Açıklamalarında ilaç yokluğunu vurgulayan Şahin şunları söyledi:

"Baktığımız zaman özellikle akut hastalar noktasında çok ciddi artış söz konusu, hastanelerin acillerinde çok ciddi bir yoğunluk söz konusu ve bu hastaların ilaca ulaşılmasıyla alakalı özellikle çocuk antibiyotikleri çocuk ağrı kesicileri, ağrı kesici şurupları, yetişkinlerin kullandığı antibiyotikler, grip ilaçları bunlarda çok ciddi sıkıntılar var. Bilim insanlarının yaptığı çalışmalara göre de önümüzdeki ocak ayında çok ciddi bir salgın bekleniyor hastalıklarda. Bu salgın neticesinde hastane acillerinde de bir artış bekleniyor ancak daha hala bu ilaçlara ulaşılamıyor olması bizleri çok ciddi anlamda tedirgin ediyor. Bununla alakalı yetkililerin bir an önce bir çözüm bulmasını bekliyoruz çünkü şu anda bile bizler vatandaşımıza hizmet verirken ilaç yokluğuyla alakalı yaşadığımız sıkıntılar mevcutken ocak ayında olası bir salgın artışında maalesef çok daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmak noktasında çekincelerimiz var. Bu sebeple de bir an önce gerçekten bir şeyler yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

"İLAÇ BULABİLMEK İÇİN 4-5 ECZANE GEZİYORLAR"

Vatandaş neredeyse yeri geliyor 4’üncü, 5’inci geldiği eczane oluyor. Bulamadığı ilaçlar oluyor. Bu noktada da bizler elimizden gelen tüm çabayı sarf etmemize rağmen bazı vatandaşlarımıza maalesef bu ilaçları bulamıyoruz ve vatandaşımızla birebir karşı karşıya kalıyoruz bu ilaçların yokluğuyla alakalı sebeplerini anlatmak noktasında. Bu da ciddi anlamda bizleri etkiliyor"

İlaç firmalarıyla yaptıkları görüşmelere değinen Şahin, firmaların asgari ücret zammıyla beraber ilaç zammının ancak kısa süreli bir pansuman etkisi yaratacağını düşündüklerini iletti. Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asgari ücret zammı açıklandı. Yüzde 54 gibi bir oranla asgari ücrete bir zam yapıldı ama geçtiğimiz günlerde ilaca yapılan zam ise yüzde 36 oranındaydı. İlaç firmaları ise yaklaşık yüzde 20'lik bu kaybı önümüzdeki yıl için maalesef uzun bir süreli tedavi olamayacağını, gerçekten kısa süreli bir pansuman olabileceğini ilaçta beyan ediyorlar. Bunlarla ilgili bizler de tabii ki hastalarla bire bir karşı karşıya kalanlar olarak eczacılar olarak ciddi sıkıntıdayız. İlaç firmalarıyla devletimizin gerekli görüşmeleri yaparak, gerekeli çalışmaları yaparak 2023 yılında ilaç yokluğu konusunun artık konuşulmaması gerektiğini, hastalarımızın talepleri doğrultusunda onlara talep ettikleri ilaçları rahatlıkla sunabilmeyi özellikle istiyoruz."