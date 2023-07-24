İlaç zammı sonrası CHP’den dikkat çeken çıkış: Bu işin üstesinden gelme şansınız yok

Burhanettin Bulut, “İlaca zam yaparak bu işin üstesinden gelme şansınız yok. İlaç, tümüyle dışa bağımlı bir mamul; dörtte biri direkt ithal ediliyor, diğer dörtte üçünün de çoğunluğu ithal edilen ürünlerle yapılabilir halde. Yerli ilaç sanayiine destek vermek, üreticilerin isteklerine karşılık vermek lazım. Yerli ürün ruhsatlandırmasına kolaylık vermek lazım. Ulusal bir ilaç mevzuatı oluşturmak lazım” dedi.

Mesleği eczacılık olan Burhanettin Bulut, ilaçların fiyatlandırılmasında kullanılan Euro kuruna yapılan yüzde 30,5’lik zammı eleştirdi. Bulut, bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“ECZANENİN EKONOMİSİNİ ÇÖKERTİYORSUNUZ”

“İlaç fiyat kararnamesi ile ilaca 30,5 oranında bir zam geldi. Geçen yıl üç defa bu zamdan yapıldı. Son 3 yıldır sürekli ilaç fiyatları zamlanıyor, ancak yine ilaç piyasada yok. Bir vatandaş, elindeki reçeteyle eczaneye gittiğinde tüm ilaçları alamaz halde. Şu anda ilaç fiyat kararnamesiyle verilen kur oranı 14 TL. Peki piyasadaki oran kaç? 30 TL. Yine günü kurtarmaya yönelik zam olduğu ortada. Mesele zam vermek de değil, mesele sektörün bileşenleri ile bir araya gelmek. Aksi takdirde ilaç fiyatlarına zam yaparak hem ilacın ulaşılabilirliğini azaltıyorsunuz hem de eczanenin ekonomisini çökertiyorsunuz.

“ULUSAL BİR İLAÇ MEVZUATI OLUŞTURMAK LAZIM”

Bugün Sağlık Bakanlığı’nın, geçen dönemde yaptıkları yanlışlardan vazgeçmesi gerekiyor. İlacın muhataplarını, yani yerli ilaç üreticileri, Türk Eczacıları Birliği, mutlaka sektörün bileşenleri ile bir araya gelmesi gerekiyor. Buradaki sorunun ne olduğunu üreticiler de eczacılar da gayet iyi biliyor. İlaca zam yaparak bu işin üstesinden gelme şansınız yok. İlaç, tümüyle dışa bağımlı bir mamul; dörtte biri direkt ithal ediliyor, diğer dörtte üçünün de çoğunluğu ithal edilen ürünlerle yapılabilir halde. Yerli ilaç sanayiine destek vermek, üreticilerin isteklerine karşılık vermek lazım. Yerli ürün ruhsatlandırmasına kolaylık vermek lazım. Ulusal bir ilaç mevzuatı oluşturmak lazım.

“BU İKTİDARIN SİCİLİ BOZUK”

Ancak bu iktidarın sicili bozuk. Bu konuda böyle bir çaba içine girmeyi boş verin, aksine 2015 yılında, Bomonti İlaç Fabrikası vardı, yerli ilaç sanayisiydi yani, ruhsatlandırma açısından bakıldığından 22 ürünü vardı, o gün o fabrikayı kapatanlar, ‘Devletin ilaçla ne işi var’ dedi. Bugün ise tümüyle dışa bağımlı bir ilaç sektörümüz ve sürekli zam yapan, dünyadaki yeni ürünlerin ülkemize gelmesine engel bir politika var. Bu politikanın bir an önce değiştirilmesi lazım. Aksi takdirde, bu kötü politikaların sonucunu vatandaş yaşıyor. Vatandaş ilaçlarına erişmekte zorluk çekiyor, her gün eczane eczane dolaşır halde.”