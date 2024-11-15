İlaçlama yapılan apartmanda 1 yaşındaki bebek zehirlenerek öldü

Hastaneye kaldırılan bebeğin annesi R.K. ve babası R.K. taburcu olurken, zehirlenen bir apartman sakininin tedavisine devam ediliyor.

İlaçlama yapan firma çalışanı 3 personeli gözaltına alınırken, AFAD ekipleri ilaçlama yapılan bölgede havalandırma çalışmaları başlattı.

Olay, 12 Kasım Salı günü Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi 1413 Sokak'ta bulunan bir apartmanda gerçekleşti. Apartman sakinleri, bir firmayı haşere ilaçlaması yaptırmak için çağırdı. Yapılan ilaçlandırmanın sonrasında apartmanda oturanların bir kısmı rahatsızlandı. Bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Yapılan ilaçlamada, apartman 1 yaşındaki erkek bebek T.A.K.'nın zehirlenerek yaşamını kaybettiği belirlendi. İlaçlamadan etkilenen bebeğin annesi R.K. ve babası R.K. ile birlikte binada oturan G.U., çevredeki hastanelere kaldırıldı. Anne R.K. ve baba R.K. taburcu edilirken, G.U.'nun ise Alsancak Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, apartmanı ilaçlayan firmanın 3 personeli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

3 APARTMAN TAHLİYE EDİLEREK HAVALANDIRMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Diğer yandan, ilaçlamanın yapıldığı apartman ile birlikte yanında bulunan 2 apartman da ekipler tarafından boşaltıldı. Tahliye edilen vatandaşlara İzmir Valiliği tarafından geçici barınma hizmeti sağlanırken, bölgeye sevk edilen AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri, binalarda havalandırma çalışması başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.