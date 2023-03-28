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İlahiyatçı isim TİP'ten milletvekili adayı

İlahiyatçı yazar Nazif Ay, Türkiye İşçi Partisi milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. 

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 08:24
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İlahiyatçı isim TİP'ten milletvekili adayı

İlahiyatçı isim TİP'ten milletvekili adayı
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Odatv'nin haberine göre, İlahiyatçı yazar Nazif Ay, Türkiye İşçi Partisi milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

Nazif Ay milletvekili adaylığıyla ilgili yaptığı açıklamada “Türkiye İşçi Partisi (TİP)'nden bugün itibariyle aday adayıyım. Umarım önümüzdeki tarihi seçim sürecinde, dini duygu ve düşünceler üzerinden samimi inanç sahiplerine din siyasetçileri tarafından uygulanan manevi baskı ve yönlendirmeyi ortadan kaldırmada halkıma destek verebilirim. Saygı ve sevgilerimle...” ifadelerini kullandı. 

NAZİF AY KİMDİR

Nazif Ay 1964 yılında İstanbul Alibeyköy'de doğmuştur. İmam Hatip Lisesinde okuduktan sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olmuştur. 

Aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Fakültesi Kelam Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamlamıştır. Bir çok resmi ve özel kuruluşlarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yapmıştır. 

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