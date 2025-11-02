Kadın cinayetleri engellenemiyor. Vatandaşlar sık sık yetkililere, kadın cinayeti olaylarında 'katil'lere emsal teşkil edecek 'caydırıcı cezalar' verilmesi için seslenmeye devam ederken, İstanbul Üniversitesi'nde görev yapan İlahiyatçı Profesör Mustafa Karataş'ın yorumcusu olduğu programda 21 Ekim'de söylediği sözler tepki çekti.

"ZİNA EDEN KİŞİ BİLMELİ Kİ..."

Programda, “Zina eden kişi bilmeli ki, benim öldürülmem gerekiyor. Ben burada öldürülmedim, kanunlar öyle değil. Usulüne göre bir şey buldum kendime göre, kanuna. İnsanları yanılttım kurtuldum cezadan dedi ya, öbür tarafta büyük bir ölüm cezasına benzer bir cezayla karşılaşacak”diyen Prof. Karataş, Kadın Dayanışma Komiteleri'ni (KDK) isyan ettirdi.

'KADINLAR HER GÜN ÖLÜMLE BURUN BURUNA'

KDK, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Yükseköğretim Kurulu ve İstanbul Üniversitesi'ni etiketleyerek şunları yazdı

"Her gün kadınlar ölürken bir öğretim üyesi çıkmış zinanın cezası ölümdür diye buyuruyor. Bu dünyada yasalar izin vermiyor diye öldürülmediyse öbür dünyada göze alsınmış zina yapan ölümü. Hadi oradan! Kadınlar her gün ölümle burun burunayken yeni fermanlar yayınlayanlar hakkında ne yapacaksınız?"

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜŞAVİRLİĞİ'NE ATANDI

Karataş daha önce de şiddet gördüğünü ifade eden ve boşanmak isteyen bir kadına, “Bırakın boşanmayı. Kol kırılır yen içinde kalır, senin yerin kocanın yanıdır” demiş, başka bir yayında eşinden şiddet gördüğü için bebeğini düşüren kadını azarlayarak “Öbür dünyaya gitmeden size bu dünyada ceza vermek lazım” açıklamalarıyla tepki toplamıştı. Prof. Karataş'ın sözlerinin ardından ceza almayarak Diyanet İşleri Başkanlığı Müşavirliği’ne atanması dikkat çekmişti.

KADIN CİNAYETLERİ SON BULMUYOR!

Öte yandan kadincinayetlerinidurduracagiz platformunun verilerine göre Eylül ayında (2025) 20 kadın öldürüldü, 22 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.

Kadınların yüzde 65'i "aile bireyleri" tarafından katledildi. Verilere göre, 20 kadının 5’i evli olduğu erkek, 3’ü oğlu, 3’ü eskiden birlikte olduğu erkek, 3’ü tanıdığı biri, 2’si eskiden evli olduğu erkek, 2’si akrabası, 1’i kardeşi, 1’i birlikte olduğu erkek tarafından öldürüldü.