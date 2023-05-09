İlay Aksoy deprem bölgesinde Barzani Vakfı'na ait tırı sordu

İlay Aksoy, Washington Post gazetesinde yer alan haberde, Irak'tan Suriye'ye gönderilen yardım kamyonlarında 30 İHA ve bazı askeri malzemeleri transfer ettiği ifadelerinin yer aldığını belirtti.

İlay Aksoy deprem bölgesinde Barzani Vakfı'na ait tırı sordu

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, 10 Şubat tarihinde; İçişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne çağrı yaparak, deprem bölgesinde Barzani Vakfı'na ait tırın görüldüğünü; bu tırların kim tarafından kontrol edildiğini sormuştu. Yaptığı paylaşımın ardından 'linçe' uğradığını söyleyen Aksoy, Washington Post gazetesinde yer alan haberde, Irak'tan Suriye'ye gönderilen yardım kamyonlarında 30 İHA ve bazı askeri malzemeleri transfer ettiği ifadelerinin yer aldığını paylaştı.

Demokrat Partili Aksoy, 10 Şubat tarihinde sosyal medya hesabından, "Az önce Adıyaman merkezinden Gölbaşı istikametinde giden "Barzani Foundation", yani Barzani Vakfına ait tır görüldü" paylaşımını yaptı. Bu paylaşımın ardından İlay Aksoy, twitter üzerinden örgütlü bir yabancı grup tarafından linç edilmişti.

"ŞU AN ÇOK BÜYÜK GÜVENLİK BOŞLUĞUYLA KARŞI KARŞIYAYIZ!"

Paylaşımına İçişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nü de etiketleyen Aksoy, "Bu tırları kim kontrol ediyor?" diye sordu. Etiketlediği üç kuruma da "Şu an çok büyük güvenlik boşluğuyla karşı karşıyayız!" uyarısı yapan Aksoy'dan yeni bir paylaşım geldi.

WASHİNGTON POST HABERLEŞTİRDİ

ABD'de yayın yapan Washington Post (WP) gazetesinde yer alan haberde İran'ın, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, Irak'tan Suriye'ye gönderilen yardım kamyonlarında 30 İHA ve bazı askeri malzemeleri transfer ettiği belirtildi.

10 Şubat'ta sosyal medya hesabından dikkat çektiği konunun ABD'de yayın yapan Washington Post gazetesi tarafından haberleştirildiğini duyuran Aksoy, "Washington Post gazetesinde yer alan haberde İran'ın, Türkiye'nin Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, Irak'tan Suriye'ye gönderilen yardım kamyonlarında 30 İHA ve bazı askeri malzemeleri transfer ettiği belirtildi." ifadelerini yazdı.

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